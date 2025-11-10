Verzweiflung bei Loredana Wollny: Bundeskanzler Friedrich Merz soll ihr jetzt helfen
Hückelhoven - Das Drama um Loredana Wollny (22) nimmt einfach kein Ende. Mit Kind im Bauch und total verzweifelt hat die Tochter von Mama Silvia (60) sogar unter anderem den Bundeskanzler kontaktiert!
Die 22-Jährige sitzt aktuell hochschwanger daheim in Deutschland, während Ehemann Servet (25) mit Sohnemann Aurelio (2) in der Türkei "festsitzt".
Wie "Lore" schon erklärt hatte, wird ihrer besseren Hälfte die Einreise auf deutschen Boden verwehrt - der gebürtige Türke erhält kein Visum von den deutschen Behörden.
Völlig verzweifelt sah es das Wollny-Küken deshalb als letzten Ausweg, Bundeskanzler Friedrich Merz (69) und Vorgänger Olaf Scholz (67) zu kontaktieren, um Hilfe für ihren Mann zu bekommen. "Aus purer Verzweiflung habe ich sogar Friedrich Merz und Olaf Scholz versucht zu erreichen. In der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand mal hinschaut."
Die beiden Spitzen-Politiker halten sich bislang aber ziemlich zurück.
Loredana Wollny fühlt sich vom Staat alleingelassen
Wie die 22-Jährige weiter ausführt, habe man ihr dringendes Anliegen bis heute komplett ignoriert. Wie es heißt, hätten die Behörden Sorgen, dass Servet nach der Geburt seines zweiten Kindes nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren würde.
Das einzige, was Loredana deshalb wolle, ist, "Dass jemand versteht, dass es hier um eine Familie geht. Doch bis heute keine Antwort."
Entgegen aller kritischen Stimmen aus ihrer eigenen Community hatte sich die baldige Zweifach-Mama auf Rat der Ärzte alleine nach Deutschland aufgemacht - wegen der besseren Versorgung rund um ihre Schwangerschaft.
Außerdem sei sie obendrein noch nierenkrank, braucht aus diesem Grund ohnehin eine bessere Versorgung, um nicht das Leben ihres Ungeborenen zu gefährden. "Meine Nieren machen nicht gut mit, und mein Gefühl sagt, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Baby kommt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Loredana Wollny