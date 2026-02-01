Zierliches Wesen, große Wirkung: Loredana Wollny zeigt erstmals ihr Baby
Ratheim - Loredana Wollny schwebt im absoluten Mutterglück: Anfang Januar brachte die 21-Jährige ihr zweites Kind zur Welt. Jetzt teilte sie neue Details - und einen zuckersüßen Schnappschuss.
"Willkommen auf der Welt, unsere wundervolle Aria", schreibt die TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") über einen neuen Instagram-Post, der auch ein Foto der frisch geschlüpften Erdenbürgerin zeigt. Dicke Handschuhe und Socken halten die Kleine warm.
In ihrem Post verrät "Lore" dann auch gleich noch ein paar Eckdaten rund um die Geburt, die sie mit emotionalen Worten garniert. "Am 06.01.2026 um 8.37 Uhr bist du in unser Leben getreten und hast alles verändert", lässt sie ihre Community wissen.
Gerade einmal 2640 Gramm wog die kleine Aria an ihrem Schlüpftag. Und das bei einer Körpergröße von zierlichen 49 Zentimetern. Dies mag vielleicht klein klingen, ihre Wirkung sei dafür "unendlich groß" gewesen, wie ihre Mama betont.
"Seit deinem ersten Atemzug schlägt unser Herz anders, voller Liebe, Dankbarkeit und Staunen", schwärmt Loredana weiter. "Du bist unser Wunder, unser größtes Geschenk, unser neues Für-immer. So zart, so stark, so perfekt genau richtig."
Loredana Wollny freut sich auf die Zukunft
Schon heute freut sich die jüngste Tochter von Silvia Wollny (60) darauf, was die Zukunft für sie und ihre Familie bereithält. Sie schreibt: "Wir können es kaum erwarten, dich auf deinem Weg zu begleiten, deine Hand zu halten und dir die Welt zu zeigen."
Nicht unerwähnt lassen möchte die Blondine zum Abschluss ihres schriftlichen Gefühlsausbruchs ihren Erstgeborenen. Aurelio sei als "großer Bruder" schon jetzt "unglaublich stolz" auf seine kleine Schwester.
Glaubt man den niedergeschriebenen Worten seiner Mama, dann kann es der zwei Jahre alte Dreikäsehoch kaum erwarten, mit der kleinen Aria "die Welt zu entdecken, zu lachen und viele gemeinsame Abenteuer zu erleben".
Die Monate vor der Geburt waren für Lore nicht leicht. Sie durchlebte eine Risikoschwangerschaft. Gesundheitliche Probleme führten die 21-Jährige zwischenzeitlich zurück nach Deutschland. Ehemann Servet und ihr Sohn blieben in der Türkei. Am Dreikönigstag folgte das Happy End.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)