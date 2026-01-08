Loredana Wollny im absoluten Mutterglück: Zweites Baby ist da

Hückelhoven - Endlich halten Loredana Wollny (21) und ihr Ehemann Servet ihr Baby in den Armen: Das Paar ist zum zweiten Mal Eltern geworden.

Servet und Loredana (21) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. © Instagram/loredanawollny

Das verriet Loredana am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal und teilte dazu auch einen niedlichen Schnappschuss mit ihren mehr als 450.000 Followern, auf dem die nun vierköpfige Familie die Hände übereinander gelegt hatte.

"Nach all den Monaten des Wartens, Hoffens, Bangens und Träumens bist du nun endlich da", schrieb die frisch gebackene Zweifach-Mama zu dem Beitrag, der innerhalb kürzester Zeit über 24.000 Likes generierte. In der Kommentarspalte wurden die jungen Eltern unterdessen mit Glückwünschen überhäuft.

Das Geschlecht ihres zweiten Sprösslings verrieten Lore und Servet noch nicht. Auch der Name des Kindes bleibt bislang ein Geheimnis.

Mit Sohnemann Aurelio, der am 20. Dezember seinen dritten Geburtstag gefeiert hat, ist die Familie nun zu viert - und überglücklich!