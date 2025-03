Lotto-Millionär Chico: Ex-Freundinnen erheben schwere Vorwürfe

Im Mai 2024 zeigten sich Chico und Candice noch verliebt bei einer Veranstaltung. Einen Monat später war dann Schluss. © IMAGO / Gartner

Zuletzt war der derzeitige "Promis unter Palmen"-Kandidat mit der Polizistin Candice Newgas (37) zusammen. Nach der Trennung, die beide im Juni 2024 offiziell machten, wurde es allerdings schmutzig.

Laut "Bild"-Zeitung soll der Dortmunder seine Ex in einem TikTok-Livestream an Heiligabend als "Orang-Utan" beschimpft haben. Auch die Sätze "Ich schwöre auf meine Mutter, ich baller' sie weg. Dieses dreckige Miststück, Alter. Verpiss dich!" sollen gefallen sein.

Newgas, mit der er gut 1,5 Jahre zusammen war, erstattete Anzeige.

Chicos Manager erklärte, dass der Millionär sich an das Video nicht erinnern könne. Zudem habe es von beiden Seiten "unangebrachte Aussagen" gegeben.

Seiner Meinung nach wolle die Polizistin die Aktion "für Aufmerksamkeit nutzen".

Auch eine andere Ex-Partnerin erhebt schwere Vorwürfe in der "Bild"-Zeitung. Renata war die Frau an seiner Seite, bevor er knapp 10 Millionen Euro im Lotto gewann.

Sie behauptet: "Er hat mir versprochen, mich zu heiraten und meine Tochter zu adoptieren. Er hat sich so ins Zeug gelegt und ihr gesagt: Du kannst mich Papa nennen."