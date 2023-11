"Love Island"-Jessica über sexuellen Missbrauch und mit klarer Ansage

Trier - Reality-Darstellerin Jessica Delion ("Love Island" 2022) versteht sich auf aufreizende Posen in knappen Outfits, doch die 24-Jährige aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz hat auch einiges zu sagen. In einem am gestrigen Montag veröffentlichten Instagram-Video spricht sie über sexuellen Missbrauch an Frauen und bezieht dabei klar Position.