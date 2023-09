"Love Island"-Girl sagt: "Findet mir bitte einen Mann" und verspricht "einige Vorteile"

Trier - Bei der Dating-Show " Love Island " hatte Reality-Darstellerin Jessica Delion kein Glück - und auch aktuell sieht es um das Liebesleben der 24-Jährigen nicht unbedingt gut bestellt aus, wie sie nun in einem TikTok-Video verriet. Sie bezeichnete dabei ihr Dating-Leben als "Riesen-Katastrophe" und formulierte einen Aufruf an ihre Follower.

Reality-Darstellerin Jessica Delion (24) spricht auf TikTok regelmäßig über ihr Leben als Frau mit Trans-Hintergrund - sie hat mehr als 360.000 Follower auf der Video-Plattform. © Montage: Screenshot/TikTok/jessicadelion

Jessica, die in einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz lebt, veröffentlichte am gestrigen Montagnachmittag einen Clip, der zu einer ganzen Reihe von TikTok-Videos gehört, in denen die 24-Jährige über ihr Leben als Frau mit Trans-Hintergrund spricht.

"Dinge, die für jeden normal sind, aber für mich als Trans-Girl schwierig", beginnt das Statement der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin.

Wie für dieses von ihr ersonnene Format üblich zählt sie danach drei alltägliche Situationen auf, in denen sie als Frau mit Trans-Identität mit besonderen Problemen konfrontiert wird.

"Unterwäsche kaufen, bevor man die Haupt-OP hatte", beginnt die Liste. Der Blick der 24-Jährigen mit polnischen Wurzeln geht dabei kurz nach unten - mit "Haupt-OP" ist eine geschlechtsangleichende Operation gemeint, wie sie viele (aber nicht alle) Personen mit Trans-Hintergrund an sich durchführen lassen.

"Man braucht halt das Passende, wo das komplette Paket reinpasst", fügte die Rheinland-Pfälzerin noch hinzu. Sie bezog sich dabei auf Frauen mit Trans-Identität, die männliche Geschlechtsmerkmale haben.

Danach kam Jessica Delion auf das Thema Dating zu sprechen.