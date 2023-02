"Love Island"-Jessica startet "Experiment an die Jungs", doch das geht schief

Trier - Mit einer Tanzeinlage wandte sich Reality-Darstellerin und TikTok-Sternchen Jessica D. kürzlich direkt an ihre männlichen Fans - doch das sogenannte "Experiment" nahm einen Ausgang, den die 23-Jährige wahrscheinlich nicht erwartet hat.

"Mein Name ist Jessica ...", stellt sie sich schriftlich vor, gefolgt von der Aussage "ich habe für jedes Date ein richtiges Outfit ...".

"Experiment an die Jungs" und "würdet Ihr mich daten?" Ist zunächst zu lesen ( die Schreibweise aller Zitate wurde redaktionell angepasst ).

Die Ex-Kandidatin der Dating-Show " Love Island " (RTL ZWEI 2022) veröffentlichte auf ihrem TikTok-Kanal ein Video , in welchem sie zu einem Popsong tanzt - bekleidet ist die Einzelhandelskauffrau aus einem kleinen Ort bei Trier dabei mit einem enganliegende, bauchfreien weißen Top und einem schwarzen Minirock.

In ihrem jüngsten TikTok-Video startete die 23-Jährige ein "Experiment an die Jungs" mit überraschendem Ausgang. © Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion

Der letzte Text-Block enthält eine Information, die für Jessicas Fans keineswegs neu ist, für unbedarfte Männer, die angesichts des lasziven Auftritts der 23-Jährigen vielleicht schon darüber nachgedacht haben, sich für ein Date zu melden, könnte die finale Offenbarung des Videos jedoch eine echte Überraschung sein: "Ich bin trans", verrät Jessica D. über sich.

Tatsächlich war die 23-Jährige die erste Kandidatin mit Trans-Hintergrund, die in der deutschen Ausgabe des Show "Love Island" auftrat. Auf TikTok klärt die Aktivistin immer wider in ihren Videos über ihr Leben als Frau mit Trans-Identität auf.

In den Nutzerkommentaren zu ihrem jüngsten Video erhielt die Reality-Darstellerin zahlreiche Antworten, doch in gewisser Weise ging ihr "Experiment an die Jungs" schief.

Zwar finden sich vereinzelt auch Kommentare von TikTok-Nutzern mit männlicher Geschlechtsidentität, die sich ein Date mit Jessica vorstellen könnten, doch viele der Nutzerkommentare stammen von weiblichen Fans, die gerne bereit wären, sich mit der jungen Frau zu treffen.