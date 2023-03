"Love Island"-Jessica und ihr freizügiger Stil: Tritt sie bald in Nackt-Show auf?

Posen in knapper Kleidung sind ein Markenzeichen der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin Jessica D. (23) - zumindest auf Instagram. © Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion

Die Einzelhandelskauffrau mit polnischen Wurzeln aus einem kleinen Ort bei Trier veranstaltete am gestrigen Freitag ein Q&A auf Instagram.

Dabei nahm sie eine ihr gestellte Frage zum Anlass, um sich ausführlich über ihren extravaganten Kleidungsstil zu äußern.

Jessica war gefragt worden, ob es bald wieder ein Show-Format gebe, in dem sie als Kandidatin auftrete. In Reaktion darauf veröffentlichte die Reality-Darstellerin zwei Instagram-Storys, in welchen sie sich schriftlich zu Wort meldete.

Demnach wird sie zwar als mögliche Teilnehmerin für Shows angefragt, jedoch sei darunter kein Format, in das sie reinpasse.

"Ich bekomme TV-Anfragen u. a. Für N*ckt-Shows oder allgemein für Shows, die für mich überhaupt nicht infrage kommen!" [Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst], heißt es in dem Text.