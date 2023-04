Zu wenig radikal, zu langsam: Luisa Neubauer knöpft sich die Grünen vor!

Berlin - Es brodelt in der grünen Familie! Klimaaktivistin Luisa Neubauer (26) wettert gegen die Politik , die aus ihrer Sicht die gesteckten Klimaziele zu verfehlen droht. Dabei nimmt sie besonders die Grünen und die Bundesregierung in die Pflicht.

"Jetzt erleben wir, dass die Regierung am Höhepunkt der Eskalation der Klimakrise entscheidet, Kernelemente aus dem wichtigsten Klimaschutzgesetz Deutschlands aufzugeben", zeigt sich Neubauer enttäuscht von der tristen Realität.

"Aktuelle Berechnungen zeigen, dass wir in Deutschland auf einem 4,4-Grad-Pfad sind", warnt Neubauer eindringlich vor der drohenden Klimakatastrophe.

Gegenüber dem RND moniert die 26-Jährige die jüngsten klimapolitischen Entscheidungen der Bundesregierung und nimmt dabei allem voran die Grünen in die Pflicht.

Wie das " RedaktionsNetzwerk Deutschland " (RND) berichtet, hat sich das deutsche Gesicht der Klimabewegung Fridays for Future über die aus ihrer Sicht nachlassende Intensität der Öko-Partei im Kampf gegen die Erderwärmung echauffiert.

Luisa Neubauer ist das Sprachrohr der Klimabewegung Fridays for Future. © Carsten Koall/dpa

Dass die Grünen, bei denen Neubauer seit 2017 Mitglied ist, die Tendenz entwickeln würden, Zugeständnisse zu mehr Klimazerstörung mit staatsmännischer Politik zu verwechseln, schlägt der Klima-Ikone besonders auf den Magen.

Dabei wirft sie der Partei auch machtpolitische Spielchen vor und erinnert daran, dass echter Klimaschutz nicht dem Machterhalt weichen dürfe.

Einmal so richtig in Fahrt gekommen, kritisiert Neubauer auch den Rest der Bundesregierung, denn die Klimakrise sei aus ihrer Sicht kein Privatproblem der Grünen. Hierbei stehe vor allem Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) in der Pflicht.

Dieser müsse nach Ansicht Neubauers den Klimaschutz endlich zur Chefsache machen.

Neubauer richtet einen eindringlichen Appell an die Regierungsparteien, die Zivilgesellschaft sowie die Wirtschaft. Sie alle sollen sich für mehr Klimaschutz starkmachen.