Einbrecher will in Wohnung von Luke Mockridge - Comedian warnt: "Vielleicht finde ich dich, du Null!"

Köln - Rund anderthalb Wochen lang verbrachte Comedian Luke Mockridge (36) zuletzt auf Sri Lanka - und berichtete regelmäßig auf Social Media von seinem Trip. Wieder zurück in Köln folgte der Schock: Ein Einbrecher hatte versucht, in die Wohnung des 36-Jährigen zu kommen.

Auf Instagram hat Luke Mockridge (36) von dem Einbruchsversuch berichtet. © Instagram/thereallukemockridge (Screenshot)

"Wir kamen nach Hause und kamen nicht mehr in die Türe rein, weil sie voller Einbruchsspuren war und jemand versucht hatte, gewaltvoll in die Bude hereinzukommen", berichtet der Comedian in einem Videoclip, das er am Samstag auf seinem Instagram-Kanal geteilt hat.

Glücklicherweise sei es aber beim Versuch geblieben - und das aus einem kuriosen Grund: Der Unbekannte war offenbar derart aggressiv vorgegangen, dass die Türe "so verbogen und verhoben" wurde, dass sie selbst mit dem passenden Schlüssel nicht mehr zu öffnen war, führt Mockridge aus.

"Du bist der schlechteste Einbrecher der Welt", konstatiert der 36-Jährige daher. Immerhin habe es der Kriminelle nicht nur geschafft, nicht in die Wohnung hereinzukommen, sondern er habe die "ohnehin schon sehr sichere Tür noch sicherer gemacht."

Und es könnte sogar noch dicker für den Unbekannten kommen. Denn: Mockridge kündigt scherzhaft an, sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Einbrecher zu machen.