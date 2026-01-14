Hat Luke Mockridge im Sommer heimlich geheiratet? Jetzt spricht eine gute Freundin

Köln - Der umstrittene Comedian Luke Mockridge soll im Sommer heimlich geheiratet haben. Jetzt hat eine gute Freundin des 36-Jährigen die Trauung bestätigt.

Schauspielerin Joyce Ilg (42) hat über die Trauung von Luke Mockridge (36) und seiner Freundin Jenny (38) gesprochen. © IMAGO / Sven Simon

"Ja, es stimmt, die beiden sind super happy und so ein wundervolles Paar", verrät Joyce Ilg (42) in einem Gespräch gegenüber RTL.

Luke und seine Freundin Jenny (38) sollen sich still und heimlich das Jawort gegeben haben. Die Zeremonie habe demnach in Kanada stattgefunden, wo sich der Comedian unter anderem während seiner zwölfmonatigen Auszeit aufgehalten haben soll.

"Lukes Frau ist einer der tollsten, weisesten, liebevollsten Menschen, die ich kenne", erklärt die Schauspielerin weiter.

Daher freue sie sich sehr, dass die beiden nun ihr Glück gefunden haben und sich so guttun würden.

Auch sein Vater, "Lindenstraße"-Star Bill Mockridge (78), und seine Mutter Margie Kinsky-Mockridge (67) sollen in der Heimat des 78-Jährigen der Hochzeit ihres Sohnes beigewohnt haben.