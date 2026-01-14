Hat Luke Mockridge im Sommer heimlich geheiratet? Jetzt spricht eine gute Freundin

Der umstrittene Comedian Luke Mockridge soll im Sommer heimlich geheiratet haben. Jetzt hat eine gute Freundin des 36-Jährigen die Trauung bestätigt.

Von Florian Fischer

Schauspielerin Joyce Ilg (42) hat über die Trauung von Luke Mockridge (36) und seiner Freundin Jenny (38) gesprochen.
Schauspielerin Joyce Ilg (42) hat über die Trauung von Luke Mockridge (36) und seiner Freundin Jenny (38) gesprochen.  © IMAGO / Sven Simon

"Ja, es stimmt, die beiden sind super happy und so ein wundervolles Paar", verrät Joyce Ilg (42) in einem Gespräch gegenüber RTL.

Luke und seine Freundin Jenny (38) sollen sich still und heimlich das Jawort gegeben haben. Die Zeremonie habe demnach in Kanada stattgefunden, wo sich der Comedian unter anderem während seiner zwölfmonatigen Auszeit aufgehalten haben soll.

"Lukes Frau ist einer der tollsten, weisesten, liebevollsten Menschen, die ich kenne", erklärt die Schauspielerin weiter.

Daher freue sie sich sehr, dass die beiden nun ihr Glück gefunden haben und sich so guttun würden.

Auch sein Vater, "Lindenstraße"-Star Bill Mockridge (78), und seine Mutter Margie Kinsky-Mockridge (67) sollen in der Heimat des 78-Jährigen der Hochzeit ihres Sohnes beigewohnt haben.

Luke Mockridge soll seine Hochzeit versehentlich verraten haben

Der Comedian hat sich hinsichtlich seiner Hochzeit wohl auf einem Konzert verplappert.
Der Comedian hat sich hinsichtlich seiner Hochzeit wohl auf einem Konzert verplappert.  © Matthias Balk/dpa

Vor wenigen Wochen soll dem sogar selbst ein Fauxpas unterlaufen sein. Demnach soll sich Luke bei einem seiner Auftritte im Rotterdamer "Club Haug" auf der Bühne verplappert und einen Hinweis auf seine stattgefundene Hochzeit gegeben haben.

Da er die Show auf Englisch gespielt hat, sei das Missgeschick allerdings niemandem aufgefallen.

"Ein absolutes Traumpaar. Ich habe die beiden noch nie so glücklich gesehen", soll zudem ein guter Bekannter preisgegeben haben.

Aber nicht nur privat scheint er sein Glück gefunden zu haben, sondern auch beruflich geht es wieder aufwärts. Kurz vor Weihnachten stand der Comedian im Circus Rondel in Düsseldorf in der Manege.

Über 500 Fans hatten sich zum "Mockridge Christmas Comedy Club" im Zirkuszelt versammelt, um dem Comeback des Komikers beizuwohnen - mit Erfolg: Am 24. Januar wird es eine Zugabe geben.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Sven Simon, Matthias Balk/dpa

