Gemeinsame Sache mit Oliver Pocher? Luke Mockridge geht mit neuer Show an den Start
Köln - Nach langer Zeit könnte Comedian Luke Mockridge (36) anscheinend sein Comeback im Fernsehen feiern. Dafür macht er auch schon einen Aufruf - und ist auf die Hilfe seiner Fans angewiesen.
"Wenn du der Meinung bist, dein Zuhause oder dein familiäres Wohnzimmer oder der Dachboden, wo du groß geworden bist, dein WG-Zimmer im Wohnheim oder Wohnwagen eignet sich dafür, das Studiosetting für meine neue Show zu sein, dann melde dich bei mir", lässt der Kölner auf seinem Instagram-Kanal wissen.
Aber es gibt auch eine Bedingung: Die Wohnungen sollen im Raum Köln und Umgebung sein.
"Wir haben einen Van voller Equipment, einen Kopf voller geiler Ideen und richtig Bock, diese neue Show auf die Straße zu bringen. Alles, was wir brauchen, bist du", macht der 36-Jährige klar.
Nach "BILD"-Informationen soll der Drehbeginn bereits in nächster Zeit sein. Allerdings sei noch nicht klar, wo die neue Show des Podcasters zu sehen sein wird.
Denkbar ist, dass das Format auf YouTube oder sogar in der App seines Kumpels Oliver Pocher (47) ausgestrahlt werden könnte.
Hat ein TV-Sender Interesse an der neuen Show von Luke Mockridge?
Fraglich sei hingegen, ob ein TV-Sender Interesse an der neuen Show des Komikers haben wird.
Seine letzte Sendung "Was ist in der Box?" wurde im September 2024 von Sat.1 gestoppt, nachdem der 36-Jährige sich abfällig über Sportler mit Behinderungen geäußert hatte.
Bevor es jedoch mit der Show losgeht, wird sich Luke mit seinem Live-Programm "Mockridge Comedy Zirkus" seinen Fans präsentieren.
Ende Februar wird er dann zum Beispiel mit befreundeten Künstlern wie Entertainer und Zauberer Konrad Stöckel (47) in Düsseldorf in der Zirkusmanege stehen.
Zuletzt machte der Komiker mit privaten Neuigkeiten Schlagzeilen. Bereits im Sommer 2025 soll er seiner Freundin Jenny ganz still und leise das Jawort gegeben haben.
Titelfoto: Michael Baumgartner/Kito/dpa