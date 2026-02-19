Geheime Hochzeit: Skandal-Komiker Luke Mockridge spricht erstmals über seine Ehe
Köln - Jetzt ist die Ehe-Katze endgültig aus dem Sack: Luke Mockridge (36) hat erstmals persönlich seine bereits mehrere Monate zurückliegende Hochzeit bestätigt - auf humorige Art und Weise.
Bei einem seiner Auftritte sprach der Skandal-Comedian ganz offen über seine Einfahrt in den Hafen der Liebe. "Ich habe geheiratet. Das ist bei mir so los. Wir sind jetzt fünf Monate verheiratet", verkündete Luke gegenüber dem Publikum, wie ein aktueller Instagram-Clip zeigt.
Nicht unerwähnt lassen wollte der 36-Jährige in diesem Zusammenhang, dass bei ihm und seiner Frau mit der sogenannten "Papierhochzeit" auch schon bald das erste Jubiläum als frischgebackene Eheleute anstehe.
"Das ist kein Scherz - Papierhochzeit. Sechs Monate verheiratet, das ist in Promi-Jahren 23 Jahre", scherzte der gebürtige Bonner mit einem Augenzwinkern. Schon im nächsten Monat soll es seiner Aussage nach so weit sein.
Ergänzend schob der Sohn von "Lindenstraße"-Legende Bill Mockridge (78) dann noch humorvoll hinterher: "Papierhochzeit. Wusste ich auch nicht, dass das so heißt, weil es noch knistert zwischen uns - wahrscheinlich."
Die Zuschauer quittierten die Gags mit reichlich Gelächter und wurden kurz darauf selbst Teil der Show. Luke wollte von seinem Publikum nämlich wissen: "Wo sind die verheirateten Menschen? Wo sind die Singles?"
Joyce Ilg bestätigte Hochzeit von Luke Mockridge bereits vor Wochen
Natürlich steckte auch hier wieder eine Pointe dahinter. "Ja, das interessiert mich nicht mehr, wo die Singles sind. Und wenn, dann müssen wir uns bei euch treffen", witzelte der 36-Jährige munter weiter. Die Bestätigung seiner Ehe sorgte für viel Jubel bei den Fans.
Dass der Comedian unter der Haube ist, war lange Zeit ein Gerücht, welches schließlich zu Beginn des Jahres von Lukes guter Freundin Joyce Ilg (42) bestätigt wurde. Persönlich hatte sich der Komiker aber noch nie dazu geäußert - bis jetzt.
Ilg hatte gegenüber RTL ausgeplaudert, dass ihr langjähriger TV-Drehpartner seine Freundin Jenny schon im August geehelicht habe - und zwar in Kanada. "Die beiden sind superhappy und so ein wundervolles Paar", schwärmte die 42-Jährige damals.
Und weiter: "Lukes Frau ist einer der tollsten, weisesten, liebevollsten Menschen, die ich kenne, und ich freue mich sehr, dass die beiden ihr Glück gefunden haben und sich so guttun." Die Trauung in Nordamerika soll nur im kleinsten Familienkreis stattgefunden haben.
