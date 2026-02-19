Geheime Hochzeit: Skandal-Komiker Luke Mockridge spricht erstmals über seine Ehe

Köln - Jetzt ist die Ehe-Katze endgültig aus dem Sack: Luke Mockridge (36) hat erstmals persönlich seine bereits mehrere Monate zurückliegende Hochzeit bestätigt - auf humorige Art und Weise.

Unter der Haube: Skandal-Comedian Luke Mockridge (36) ist vor rund sechs Monaten in Kanada den Bund der Ehe eingegangen. © Axel Heimken/dpa

Bei einem seiner Auftritte sprach der Skandal-Comedian ganz offen über seine Einfahrt in den Hafen der Liebe. "Ich habe geheiratet. Das ist bei mir so los. Wir sind jetzt fünf Monate verheiratet", verkündete Luke gegenüber dem Publikum, wie ein aktueller Instagram-Clip zeigt.

Nicht unerwähnt lassen wollte der 36-Jährige in diesem Zusammenhang, dass bei ihm und seiner Frau mit der sogenannten "Papierhochzeit" auch schon bald das erste Jubiläum als frischgebackene Eheleute anstehe.

"Das ist kein Scherz - Papierhochzeit. Sechs Monate verheiratet, das ist in Promi-Jahren 23 Jahre", scherzte der gebürtige Bonner mit einem Augenzwinkern. Schon im nächsten Monat soll es seiner Aussage nach so weit sein.

Ergänzend schob der Sohn von "Lindenstraße"-Legende Bill Mockridge (78) dann noch humorvoll hinterher: "Papierhochzeit. Wusste ich auch nicht, dass das so heißt, weil es noch knistert zwischen uns - wahrscheinlich."

Die Zuschauer quittierten die Gags mit reichlich Gelächter und wurden kurz darauf selbst Teil der Show. Luke wollte von seinem Publikum nämlich wissen: "Wo sind die verheirateten Menschen? Wo sind die Singles?"