"Menschenverachtende Schei*e": Luke Mockridge sorgt mit geschmacklosen Aussagen für Skandal

Köln - Luke Mockridge (35) hat mal wieder für einen Skandal gesorgt. In einem Podcast hat er mit Geschmacklos-Aussagen zu den Paralympics auf sich aufmerksam gemacht. Doch was genau ist geschehen?

Doch der 35-Jährige hört nicht auf und legt sogar noch lachend nach: "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen."

Unter anderem diskutierte das Trio über die Entstehung der Wettbewerbe. "Das ist schon verrückt. Der Erste, der ein anderes Land anrief und sagte: 'Hey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat?'", äußerte sich der gebürtige Bonner abfällig.

Die frühere Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (33) hat das entsprechende Video zu den Ansichten in den sozialen Medien geteilt. © Bernd Weißbrod/dpa

Die frühere Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), die seit einem Trainingsunfall im Juni 2018 Querschnittgelähmt ist, attackierte den Comedian heftig.

"Achtung und Vorwarnung für die Frage, warum Menschen sich den Mund fusselig reden: weil es immer noch welche gibt, die so eine menschenverachtende Schei*e erzählen und behinderte Menschen einfach so niedermachen! Hier ein Beispiel ... es ist unfassbar!", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Die heutige ZDF-Expertin hatte das Video mit den erschreckenden Ansichten zuvor in den sozialen Medien verbreitet.

Durch ihr Posting ging das Video jetzt viral – und unter dem Beitrag auf der Seite der Podcaster häuften sich innerhalb kürzester Zeit unzählige entsetzte Kommentare.