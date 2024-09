Nach Mockridge-Eklat: Podcaster wollen sich nicht für Behinderten-Feindlichkeit entschuldigen

Greven - Nach dem Eklat um behindertenfeindliche Aussagen von Luke Mockridge (35) im Podcast "Die Deutschen" kündigten auch die Hosts des Podcasts ein Statement an - Betonung auf Statement, nicht Entschuldigung. Denn was anfänglich nach Reue klang, wurde zur Pauschalabrechnung mit der "woken Cancel Culture".

Zunächst wirkten Nizar (40, l.) und Shayan (33) ehrlich bereit, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen - doch falsch gedacht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/shayangarcia (2)

Shayan Garcia (33) und Nizar Akremi (40) standen wie reuige Sünder in schwarzen T-Shirts vor schwarzem Hintergrund, Köpfe gesenkt, Hände vor dem Körper zusammengenommen.

"Das Wichtige zuerst: Wir haben uns diesmal einfach übernommen. Alles ist über uns eingestürzt und es gibt leider nichts mehr zu retten", erklärte Shayan zu Beginn des zwölfminütigen Clips scheinbar bedrückt.

"Deswegen möchten wir hiermit verkünden, dass wir den Podcast 'Die Deutschen' leider beenden werden. Wir haben zu viele Menschen verletzt und deswegen müssen wir die Reißleine ziehen."



Doch Pustekuchen! Prompt brachen beide in Gelächter aus, Nizar verkündete: "Niemals! Hier wird gar nichts beendet! Never ever. Jetzt geht's nämlich erst richtig los."

Die Kernaussage der beiden Podcaster: Man werde sich bei der Cancel Culture nicht entschuldigen und sich den Hetzern niemals beugen. "Ihr widert mich an. Nicht eure Körper, sondern eure Seele ist beeinträchtigt", schimpfte Shayan.