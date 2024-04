Nach Shitstorm: Comedy-Star Luke Mockridge wollte sich umbringen

Köln - Hinter Comedy-Star Luke Mockridge (35) liegen turbulente Zeiten. Vor einigen Jahren zeigte ihn seine Ex-Freundin Ines Anioli (37) wegen angeblicher versuchter Vergewaltigung an . Das Verfahren wurde zwar eingestellt, doch spurlos ging das Ganze nicht an dem Comedian vorbei.

Luke Mockridge (35) hat erstmals über Suizidgedanken gesprochen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn im Jahr 2021 hatte eine Zeitung ihm einen Fragenkatalog zu den Anschuldigungen der Podcasterin zugeschickt. Diese führten dazu, dass er auf Suizidgedanken gekommen ist. "Ich dachte: 'Okay, jetzt ist mein Leben vorbei. [...] Wir nehmen jetzt eine Knarre und beenden das Ganze.' Metaphorisch, ich besitze keine. Aber ich wollte das Theaterstück beenden, das mein Leben war", erklärt der Kölner in einem Interview mit dem "Stern".

Nach Aussage des Sohnes von "Lindenstraße"-Star Bill Mockridge (76) seien diese Überlegungen sehr ernst gewesen. Erst der Anruf eines Freundes verhinderte wohl Schlimmeres. "Ich bin rangegangen und habe gesagt: 'Hättest du jetzt nicht angerufen, hätte ich mich umgebracht.' Ich musste ihm versprechen, dass ich zu den Nachbarn rübergehe, bis er bei mir ist", führt er weiter aus.

Was danach passiert sei, wisse er nicht mehr genau. Nur noch, dass er im Garten saß, dann in einem Auto und dass er dann in eine Psychiatrie eingewiesen gewesen worden sei.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Luke über die Einweisung geredet.