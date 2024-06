Nicht vor Publikum: Luke Mockridge bekommt bei TV-Show Sonderauftritt!

Köln - Eigentlich sollte er am Freitag bei "Stars in der Manege", der Zirkus-Show von SAT.1, dabei sein. Doch Comedian Luke Mockridge (35) musste die meiste Zeit passen. Es ging darum, Teilnehmer und Zuschauer im Studio zu schützen!

Ist sonst eigentlich Auftritte vor lachenden Zuschauern gewohnt: Comedian Luke Mockridge (35). (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Denn wie es zu Beginn der Show von Moderator Jörg Pilawa (58) hieß: "Luke Mockridge wurde positiv auf Corona getestet. Er ist deswegen isoliert."

Per Video schaltete sich der Comedian dann selbst zum Publikum. "Es tut mir so leid! Ich bin in meinem kleinen privaten Promi Big Brother", witzelte er über die Situation. Abgesehen vom Verlust seines Geschmackssinns gehe es ihm gut, so der 35-Jährige.

An einen richtigen Auftritt bei der am Freitag ausgestrahlten, aber schon im Dezember letzten Jahres aufgezeichneten Show, war aber natürlich nicht zu denken.

Weil die Sendung nicht live war, konnte SAT.1 allerdings tricksen und Mockridges Aufgabe am Teufelsrad ohne Publikum separat aufnehmen.

Abgesehen davon waren noch Ilka Bessin alias "Cindy aus Marzahn" (52), Schauspieler Ingolf Lück (66) und Comedian Martin "Maddin" Schneider (60) in der Show.