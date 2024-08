Machine Gun Kellys tragisches Familien-Schicksal: Hat sein Vater mit 9 Jahren seinen Opa ermordet?

Mittlerweile empfindet MGK (34) tiefes Mitleid mit seinem Vater. © Brett Carlsen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In der neusten Folge des Podcasts "Dumb Blonde" berichtete der Musiker von dem bereits bekannten, tragischen Schicksal, was sein Vater in jungen Jahren durchleben musste.

So habe dieser, als er gerade einmal neun Jahre alt war, dabei zusehen müssen, wie sich sein eigener Papa das Leben nahm.

Ein fürchterlicher Umstand für ein Kind, doch damit nicht genug! Wie MGK nun erstmals verriet, musste sich der junge Schüler anschließend vor Gericht verantworten.

Der Grund: Er und seine Mutter wurden des Mordes angeklagt, kurz darauf jedoch glücklicherweise frei gesprochen.

Eine Erfahrung, die den Verlobten von Megan Fox (38) nicht kaltlässt.

"Ich sagte ihm immer: 'Du musst ein Mann sein, man. Wieso benimmst du dich so?' und ich fing an ihn zu hassen", erklärte der 34-Jährige reumütig in Erinnerung an die Panikattacken seines Vaters.

"Und dann sitzt du da und denkst an ein Kind, das mit neun Jahren wegen des Mordes an seinem eigenen Vater vor Gericht sitzt."