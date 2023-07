Maddin Schneider wünscht "Schönen Sonndaach", aber Fans entdecken ekeliges Detail

Frankfurt am Main - Ups! Was ist Comedian Martin "Maddin" Schneider (59) denn da Unappetitliches passiert?!

Da hat Martin "Maddin" Schneider (59) beim "Schöne Sonndaach"-Wünschen eine Kleinigkeit verloren ... (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Aber der Reihe nach ... Wie üblich hat der wohl hessischste aller Komiker seiner Community auf Instagram einen "Schöne Sonndaach" - also einen "schönen Sonntag" gewünscht.

Das macht "Maddin" ja in schöner Regelmäßigkeit und schickt seine sonntäglichen Grüße von den unterschiedlichsten Orten - aus dem Wald, mit nacktem Oberkörper vor einem Wasserfall oder auch mal gerne an der Orgel aus einer Kirche - selbstverständlich immer zeitlich passend an einem Sonntag.

Am gestrigen Sonntag hat er sich nun Verstärkung von einem weiblichen Fan geholt und gemeinsam wünschen die beiden in einem kurzen Reel "Maddins" Followern eben genau das: einen schönen Sonntag.

Das kommt wie üblich sehr gut an und "Maddins" Community bedankt sich brav, reagiert mit Tränen lachenden Emojis oder die Follower wünschen dem Comedian ihrerseits einen schönen Sonntag.