Als Schwangere auf Tinder daten? Influencerin gibt Frau diesen Rat

Koblenz - Für die Suche nach Bekanntschaften und Flirts mittels Smartphone ist die Dating-App Tinder ohne Frage eines der bekanntesten Tools - aber sollten auch schwangere Frauen die App für die Suche nach Dates nutzen? Diese Frage kam in der heutigen Ausgabe des "Dirty Donnerstag" von Mademoiselle Nicolette auf - und die 36-Jährigen bezog klar Position.

Ist es gut, wenn eine schwangere Frau die Dating-App Tinder für Flirts und Dates nutzt? Diese Frage kam bei der heutigen Ausgabe des Instagram-Events "Dirty Donnerstag" auf. (Symbolbild) © 123RF/plepraisaeng

Wie üblich nahm das Instagram-Event der Influencerin die Form eines Q&A an, und von Liebe und Partnerschaft bis hin zu intimeren Fragestellungen gab es dabei keine Tabus. Die Koblenzerin fand stets eine Antwort.

Ein weiblicher Fan fragte Nicolette Fountaris - so der bürgerliche Name der 36-Jährigen - ob es ein "No-Go" sei, wenn eine Schwangere auf Tinder aktiv wäre, oder ob es in Ordnung sei, sich auf das Wagnis einzulassen.

Am Beginn ihrer Erwiderung unterstrich Nicolette zunächst: "Das muss jede werdende Mutter für sich entscheiden!"

Doch damit ließ die Influencerin es nicht bewenden. Sie bezog klar und ausführlich Position.