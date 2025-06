05.06.2025 14:32 Influencerin wünscht, dass "alle Männer mal miteinander rumknutschen"

Influencerin Nicolette Fountaris sprach am Donnerstag in einem Q&A auf Instagram über generellen Hass gegen Männer und stellte dabei eine starke These auf.

Von Florian Gürtler

Koblenz - Pauschaler Hass gegen Männer kommt für Influencerin Nicolette Fountaris nicht infrage, doch die 37-Jährige stellte bei einem Q&A am Donnerstag eine These auf, die einige Männer eventuell etwas irritieren könnte.

Sie bezweifelt, dass die Fragestellerin alle Männer ablehnt.

Nicolette betont, es gibt viele tolle Männer.

Eine heterosexuelle Frau ohne positiven Mann in Sicht lebt im Dschungel.

Nicolette Fountaris (37) veranstaltet in jeder Woche ihren "Dirty Donnerstag", ein Q&A, das sich stets um Dating, Liebe, Partnerschaft und intimere Belange dreht. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt "Wie date ich Männer, wenn ich Männer hasse?", wollte eine weibliche Instagram-Nutzerin von der Koblenzerin wissen. Nicolette formulierte als Erwiderung ein längeres Statement, bei dem sie zunächst in Zweifel zog, dass die Fragestellerin wirklich "alle Männer" ablehne - denn wenn dem so wäre, hätte sie auch kein Interesse an entsprechenden Dates. "Mich würde interessieren: Was haben Dir 'die Männer' getan, dass Du glaubst, dass Du 'die Männer' hasst?", warf die Influencerin als Frage auf und ergänzte: "Oder was haben sie halt eben auch nicht getan?" Danach weitete die 37-Jährige die Perspektive und setzte hinzu: "Und da könnte man nicht nur Dich fragen, sondern den größten Teil der weiblichen Menschheit!" Die 37-Jährige wandte sich ganz klar gegen einen pauschalen Hass gegen Männer. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt Im Anschluss wandte sich Nicolette wider direkt an die Fragestellerin: "Kennst Du wirklich gar keinen Mann, den Du richtig toll findest, von Grund auf gut findest?" Eine heterosexuelle Frau, die dies mit "nein" beantworte, lebe "entweder im Dschungel", oder deren generelle Ansicht von Männern sei derart festgefahren, dass sie Unterschiede gar nicht mehr wahrnehmen könne. "Es gibt da draußen richtig, richtig tolle Männer! Die haben auch meistens eine Partnerin, weil - sind ja auch tolle Männer!", betonte Nicolette. Sie kenne "Kerle, die richtig Klasse sind". Mit einem schelmischen Unterton setzte die 37-Jährige hinzu: "Würden alle Männer zwischendurch mal miteinander rumknutschen, wäre die Männerwelt auch eine andere, da bin ich überzeugt von!" Zum Abschluss empfahl die Influencerin der Fragestellerin, sich mit den von ihr aufgeworfenen Fragen zu befassen, um den Ursprung ihres Grolls gegen Männer zu erforschen.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt