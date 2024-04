Flirten und Dating: Nicolette Fountaris warnt Frauen vor einem "einsamen Leben"

Influencerin Mademoiselle Nicolette alias Nicolette Fountaris (36) war zuletzt mit einer Show auf Tour, weshalb ihr "Dirty Donnerstag" für mehrere Wochen ausfiel. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Schon die erste Frage, welche die Koblenzerin bei dem Q&A beantwortete, drehte sich um diese Thematik: "Männer ansprechen ja oder nein (als Frau)? Frage für eine Freundin 😁".

Nicolette setzte bei ihrer Antwort zunächst bei der gegenteiligen Konstellation an: "Also, diese klassische Variante - der Mann geht auf die Frau zu -, das funktioniert leider nicht mehr so oft." Die 36-Jährige hatte auch schon bei früheren Ausgaben ihres "Dirty Donnerstag" darüber gesprochen, dass Männer nach ihrer Einschätzung mehr und mehr faul beim Flirten wären.

"Das funktioniert ja noch nicht einmal mehr auf Dating-Apps", fügte die Koblenzerin bei ihrer gestrigen Erwiderung noch hinzu und ergänzte: "Da hast Du ein Match mit jemandem, und der schreibt einfach nicht."

"Ich weiß auch nicht", setzte Nicolette Fountaris ihre Erwiderung fort. "Wahrscheinlich kannst Du lange darauf warten, dass der Mann auf die Frau zugeht, dann wird das aber ein einsames Leben", formulierte die Koblenzerin eine eindeutige Warnung.

Frauen sollten beim Flirten und Dating deshalb die Initiative ergreifen, lautete dementsprechend die konkrete Antwort der Influencerin.

Zum Abschluss gab sie aber auch zu bedenken, dass viele Männer es "falsch auffassen" würden, wenn Frauen sich derart verhielten. "Es ist doch einfach eine Farce", beendete die 36-Jährige mit resigniertem Tonfall das Statement.