Influencerin öffnet Schrank, und ihr Hund flippt völlig aus: "Was ist denn da?"

Zunächst meldete sich Mademoiselle Nicolette (35) aus ihrem begehbaren Kleiderschrank - sie wollte Klamotten aussortieren. © Screenshot/Instgaram/nicolette.vlogt

Die 35-Jährige aus Koblenz in Rheinland-Pfalz meldete sich am späten Nachmittag mit einigen Instagram-Storys bei ihren Fans.

Nicolette Fountaris, so der bürgerliche Name der Comedian, befand sich in ihrem begehbaren Kleiderschrank. Sie verriet, dass sie darangehen wollte, Klamotten auszusortieren, um diese im Anschluss "in gute Hände" zu geben. Die Influencerin hatte also vor, die aussortierten Kleidungsstücke zu spenden.

Sie hoffe, dass sie sich danach "auch befreit" fühle, fügte Nicolette noch hinzu.

Etwas später wurde die Situation dann turbulent, denn nun trat die alte Hundedame auf, mit der die 35-Jährige zusammenlebt, wenn sie nicht auf Tour ist.

Die kleine Hündin schnupperte aufgeregt an einem Bord mit zusammengelegten Pullovern.