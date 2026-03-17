Influencerin Nicolette gibt Tipp zum "Liebe machen" und betont: "Schämt Euch nicht!"

Koblenz - "Schämt Euch nicht! Lasst alles raus, das ist das, worum es geht" - so lautet die Schlussfolgerung, die Influencerin Nicolette Fountaris (38) aus ihrem Tipp zum "Liebe machen" zieht.

Nicolette Fountaris (38, früher bekannt als Mademoiselle Nicolette) gibt auf Instagram regelmäßig Tipps zu Liebe, Partnerschaft und intimeren Belangen. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Sie habe erst kürzlich in einem Q&A darüber gesprochen, dass man sich bei der intimen Interaktion mit einem anderen Menschen "nicht weiterentwickeln kann, wenn derjenige, mit dem man schläft, keine Laute von sich gibt", beginnt das Statement der Koblenzerin, das sie am Dienstag als Instagram-Reel veröffentlichte.

Der Verzicht auf Laut-Äußerungen mache das Zusammensein in einer solchen Situation kompliziert, "denn wenn ich denke, dass Du tot bist während des Aktes, dann weiß ich nicht, gefällt Dir das gerade, soll ich an dem Punkt bleiben, oder bin ich schon vor vier Straßen falsch abgebogen", ergänzt die 38-Jährige.

"Wenn Du Glück hast, hast Du jemanden, der seufzt", entwickelt die Influencerin ihren Gedanken weiter - und imitiert einen entsprechenden Laut.

"Hänge ein paar Silben dran", empfiehlt Nicolette und trägt erneut ein Beispiel vor. Durch einen aufsteigenden oder absteigenden Tonfall könne zudem Zustimmung oder Ablehnung signalisiert werden, rät die 38-Jährige.