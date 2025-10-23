Influencerin rät Frauen beim Flirten: "Geht auf den Mann zu, den Ihr wollt"

Koblenz - "Geht mal auf den Mann zu, den Ihr wollt", diesen Tipp zu einem aktiven und direkten Flirt-Verhalten gab Influencerin Nicolette Fountaris (37, früher "Mademoiselle Nicolette") allen Frauen am Donnerstag bei einem Q&A.

Nicolette Fountaris (37) ist nicht nur Influencerin: Die Koblenzerin ist auch als Buchautorin und Unternehmerin erfolgreich. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Eine Followerin hatten gegenüber der Koblenzerin gestanden, dass sie einen "Crush" habe, aber nun unsicher sei, ob sie den Mann über Facebook anschreiben soll. "Aber ich bin doch eine Prinzessin!", gab die Fragestellerin zudem zu bedenken.

Nicolette reagierte mit einem herzlichen Lachen und erwiderte zunächst: "Ja, aber er ist bestimmt auch eine Prinzessin!"

Danach holte die Influencerin mit einem "Also" aus und begann: "Mädels, es ist ja nun mal so, wie es ist: Geht mal auf den Mann zu, den Ihr wollt, sprecht den an, lasst mal Euer Ego außen vor, schreibt demjenigen."

"Ihr müsst mir nur einen Gefallen tun", setzte die 37-Jährige hinzu und fuhr fort: "Wenn Ihr einen Mann anschreibt und die Konversation La­ri­fa­ri ist, dann lassen wir das!"

Es sei wichtig, dass beim Flirten via Messenger ein echtes Interesse des jeweiligen Mannes zu erkennen sei.