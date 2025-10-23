Influencerin rät Frauen beim Flirten: "Geht auf den Mann zu, den Ihr wollt"

Influencerin Nicolette Fountaris (Mademoiselle Nicolette) gab am Donnerstag auf Instagram allen Frauen einen Flirt-Tipp: Geht auf den Mann zu, den ihr wollt.

Von Florian Gürtler

Koblenz - "Geht mal auf den Mann zu, den Ihr wollt", diesen Tipp zu einem aktiven und direkten Flirt-Verhalten gab Influencerin Nicolette Fountaris (37, früher "Mademoiselle Nicolette") allen Frauen am Donnerstag bei einem Q&A.

Nicolette Fountaris (37) ist nicht nur Influencerin: Die Koblenzerin ist auch als Buchautorin und Unternehmerin erfolgreich.
Eine Followerin hatten gegenüber der Koblenzerin gestanden, dass sie einen "Crush" habe, aber nun unsicher sei, ob sie den Mann über Facebook anschreiben soll. "Aber ich bin doch eine Prinzessin!", gab die Fragestellerin zudem zu bedenken.

Nicolette reagierte mit einem herzlichen Lachen und erwiderte zunächst: "Ja, aber er ist bestimmt auch eine Prinzessin!"

Danach holte die Influencerin mit einem "Also" aus und begann: "Mädels, es ist ja nun mal so, wie es ist: Geht mal auf den Mann zu, den Ihr wollt, sprecht den an, lasst mal Euer Ego außen vor, schreibt demjenigen."

"Ihr müsst mir nur einen Gefallen tun", setzte die 37-Jährige hinzu und fuhr fort: "Wenn Ihr einen Mann anschreibt und die Konversation La­ri­fa­ri ist, dann lassen wir das!"

Es sei wichtig, dass beim Flirten via Messenger ein echtes Interesse des jeweiligen Mannes zu erkennen sei.

Nicolette Fountaris: "Ihr könnt auch gerne offen sein und sagen - 'Ich glaube, ich finde Dich gut'"

Eine Followerin bat um einen Tipp zum Thema Flirten. Die 37-Jährige holte daraufhin zu einer längeren Antwort aus.
"Ihr könnt auch gerne Komplimente machen, Ihr könnt auch gerne offen sein und sagen: 'Ich glaube, ich finde dich gut, du gefällst mir irgendwie', aber dann gucken wir mal, was da so kommt", führte die Koblenzerin ihren Tipp näher aus.

Zudem gab Nicolette Fountaris den eindringlichen Rat, dass vom ersten Schreiben bis zum ersten Treffen oder "zumindest bis zum konkreten Vorschlag" nur maximal eine Woche vergehen sollte.

"Wenn nach einer Woche noch nichts passiert ist, dann ist das Ding durch. Wir holen uns keine Brieffreunde ins Haus!", schärfte die Influencerin ihren Zuhörerinnen ein.

Die 37-Jährige veranstaltet schon seit vielen Jahren in der Regel immer donnerstags ein spezielles Q&A auf Instagram, bei dem es um Flirten, Dating, Liebe und intimere Belange geht.

