Influencerin Nicolette friert und verspricht "schönen Jahresabschluss"
Koblenz - Die Bilanz am Ende des Jahres gehört eigentlich in die ökonomische Sphäre, doch Influencerin Nicolette Fountaris (37, früher Mademoiselle Nicolette) verschiebt den sprichwörtlichen "Jahresabschluss" in ihrem jüngsten Instagram-Reel eindeutig ins Emotionale.
"Ganz kurz nur, weil, es ist kalt! Es ist kalt! Es ist so kalt!", beginnt das Statement der Koblenzerin - der Clip wurde im Freien aufgenommen, und die 37-Jährige trägt ein relativ weit ausgeschnittenes Oberteil.
"Aber: Das Jahr geht jetzt zu Ende", kommt die Influencerin danach auf ihr eigentliches Thema: "Wir haben bald Weihnachten und egal wie Dein Jahr lief, wir möchten doch alle einen schönen Jahresabschluss."
Um dieses Ziel zu erreichen, gibt Nicolette ihren Zuhörerinnen und Zuhörern einen eindeutigen Tipp: "Wenn Du ihn gut findest, wenn Du sie gut findest, rufe kurz an, schreibe eine Nachricht und sage: 'Ich finde Dich gut, können wir jetzt endlich miteinander knutschen?'."
"Du traust Dich jetzt!", setzt die 37-Jährige mit hörbarem Nachdruck hinzu.
Nicolette Fountaris gibt regelmäßig Tipps zu Liebe und intimeren Belangen
Im zweiten Teil des Reels vom Dienstagvormittag geht die Koblenzerin dann darauf ein, dass eine derart offensiv vorgetragene Ansprache an eine umschwärmte Person auch mit einem sprichwörtlichen Korb enden kann.
"Wenn er schreibt oder wenn sie schreibt: 'Nein, aber ich finde Dich nicht gut', dann sagst Du: 'Ich Dich aber trotzdem, tschüss", rät Nicolette Fountaris.
Der Appell der 37-Jährigen ist wahrscheinlich ernst gemeint.
Die Koblenzerin ist insbesondere für ihre wöchentlichen Q&As auf Instagram bekannt. Bei dieser "Sprechstunde" gibt sie ihren Fans Ratschläge zu den Themen Flirt, Partnerschaft, Liebe und intimeren Belangen.
Wiederkehrende Themen der Influencerin sind die offene Kommunikation über Gefühle und Bedürfnisse sowie das Respektieren persönlicher Grenzen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt