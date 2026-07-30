Influencerin Nicolette hätte gerne einen "Sklaven"

Koblenz - "Ich bräuchte so einen Handwerker-Sklaven, einen Hausmeister-Sklaven", erklärte Influencerin Nicolette Fountaris (38) am Donnerstag in einem Q&A auf Instagram.

Nicolette Fountaris (38, früher Mademoiselle Nicolette) ist als Influencerin, Buchautorin und Geschäftsfrau erfolgreich. © Screenshot/Instgaram/nicolette.vlogt

Der Anlass für dieses offenherzige Bekenntnis der Koblenzerin war die folgende Frage eines vermutlich männlichen Fans: "Wie kann ich Ihnen Geld senden?"

Der Fetisch, einer verehrten Person Geld zukommen zu lassen, wird "Findom" genannt, die Abkürzung steht für finanzielle Dominanz. Fountaris entgegnete zunächst: "Wenn Du mir wirklich Geld senden wollen würdest, würdest Du schon rausfinden, wie es geht. Ich habe PayPal!"

Noch "viel wichtiger als Geld" seien ihr aber handwerkliche Dienstleistungen. Die 38-Jährige ist Besitzerin eines Hauses, in dem sie auch wohnt. Sie klagt immer wieder darüber, dass sie sich als Eigentümerin des Gebäudes auch um dessen Instandhaltung kümmern muss.

Die Vorstellung, diese lästige Pflicht an einen Untergebenen delegieren zu können, erschien Nicolette offenbar sehr verlockend, denn sie baute den Gedanken noch weiter aus.