Influencerin Nicolette empfiehlt Frauen Ü50 Tendenz "zum jungen Mann"

Koblenz - "Ich glaube ja, dass die Tendenz irgendwann zum jungen Mann geht im Leben, dass man dadurch viele Vorteile hat", sagte Influencerin Nicolette Fountaris . Die 38-Jährige hatte dabei Frauen über 50 im Blick.

Nicolette Fountaris (38, früher Mademoiselle Nicolette) veranstaltet jeden Donnerstag ein Q&A zu den Themen Liebe, Beziehungen und teilweise auch zu intimeren Belangen. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

Sie vermutete zudem, dass es "viele Frauen Ü50 da draußen gibt, die es absolut reizvoll finden, sich für einen Jüngeren zu entscheiden, der erst 35 oder 40 ist", hieß es weiter in dem Q&A, welches die Koblenzerin am Donnerstagvormittag auf Instagram veröffentlichte.

Der Anlass für ihre Überlegungen war die folgende Frage: "Glaubt Du, dass Frauen ab 50 noch Chancen haben auf einen passenden Mann beziehungsweise Beziehung?"

Nicolette beantwortete dies unumwunden mit "Ja" und fügte hinzu, dass laut ihren Recherchen sogar "statistisch gesehen die schönsten Beziehungen Ü50 stattfinden".

"Übrigens, die meisten Ehen, die mit über 50 geschlossen werden, die bleiben auch bestehen und sind laut den Beteiligten sehr erfüllend", ergänzte die 38-Jährige, bevor sie ihre Gedanken hinsichtlich der "Tendenz" zu jüngeren Männern darlegte.

Natürlich könnten Frauen Ü50 auch mit einem gleichaltrigen Mann eine erfüllende Beziehung führen, dies wollte Fountaris ausdrücklich nicht ausschließen.

Sie gab aber zu bedenken: "Der 50-jährige Mann, der 55-jährige Mann, der hat meistens schon 20, 25 Jahre Ehe hinter sich, Kinder sind erwachsen, der ist geformt und gebogen, da muss man immer mal schauen."

Auch in Reaktion auf eine andere Frage äußerte sich die Influencerin zum Thema Beziehung, doch dabei sprach sie eine ausdrückliche Mahnung aus.