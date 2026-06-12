Influencerin Nicolette klärt über ihre Brüste auf und sagt: "Ich zeige Euch jetzt was!"

Koblenz - "Wenn jetzt noch einer sagt, meine Brüste sehen so aus wie vorher: Hater! Du hast früher auch andere Kinder von der Schaukel geschubst, oder? Ich zeige Euch jetzt was!" Mit dieser Ansprache beginnt eines der jüngsten Instagram-Reels von Influencerin Nicolette Fountaris (38).

Dieser Instagram-Screenshot zeigt, dass Nicolette Fountaris (38, früher Mademoiselle Nicolette) über lange Zeit mit einem äußerst voluminösen Brustumfang ausgestattet war. © Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt

"Könnt Ihr skurril finden, könnt Ihr kontrovers finden", heißt es weiter in dem Clip, den die Koblenzerin am Donnerstag auf der Foto-Plattform veröffentlichte.

"Achtung, das hier waren meine vorletzten Implantate", setzt Nicolette hinzu und zeigt ein entsprechendes Objekt. Dieses habe ein Volumen von 320 Millilitern.

"Das, würde ich sagen, ist so der deutsche Durchschnitt", erläutert die 38-Jährige. Implantate "zwischen 280 und 330 Millilitern" würden bei Brustvergrößerungen hierzulande "sehr, sehr häufig benutzt".

"Das war ein schönes B-Körbchen, wunderbar, hätte mir reichen können", ergänzt Fountaris und erklärt, dass sie sich unlängst operieren ließ, um zu einer Brustgröße zurückzukehren, die etwas näher am Standard ist: 390 Milliliter.

Davor hatte die Koblenzerin über viele Jahre hinweg deutlich voluminösere Brüste.