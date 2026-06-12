Influencerin Nicolette klärt über ihre Brüste auf und sagt: "Ich zeige Euch jetzt was!"
Koblenz - "Wenn jetzt noch einer sagt, meine Brüste sehen so aus wie vorher: Hater! Du hast früher auch andere Kinder von der Schaukel geschubst, oder? Ich zeige Euch jetzt was!" Mit dieser Ansprache beginnt eines der jüngsten Instagram-Reels von Influencerin Nicolette Fountaris (38).
"Könnt Ihr skurril finden, könnt Ihr kontrovers finden", heißt es weiter in dem Clip, den die Koblenzerin am Donnerstag auf der Foto-Plattform veröffentlichte.
"Achtung, das hier waren meine vorletzten Implantate", setzt Nicolette hinzu und zeigt ein entsprechendes Objekt. Dieses habe ein Volumen von 320 Millilitern.
"Das, würde ich sagen, ist so der deutsche Durchschnitt", erläutert die 38-Jährige. Implantate "zwischen 280 und 330 Millilitern" würden bei Brustvergrößerungen hierzulande "sehr, sehr häufig benutzt".
"Das war ein schönes B-Körbchen, wunderbar, hätte mir reichen können", ergänzt Fountaris und erklärt, dass sie sich unlängst operieren ließ, um zu einer Brustgröße zurückzukehren, die etwas näher am Standard ist: 390 Milliliter.
Davor hatte die Koblenzerin über viele Jahre hinweg deutlich voluminösere Brüste.
Nicolette Fountaris präsentiert "Lkws" und fragt: "Haben wir's verstanden?"
"Jetzt zeige ich Euch die Lkws, die ich vor zwei Wochen hier drinnen hatte", kündigt Nicolette an und präsentiert ein eindeutig größeres Brustimplantat.
"Haben wir's verstanden?", fragt die Koblenzerin und benennt den Unterschied beim Volumen der beiden Implantate in ihren Händen: "810 Milliliter, 320 Milliliter".
Das größere Objekt entspreche einem F-Körbchen bei einem Büstenhalter.
Mit den voluminöseren Implantaten habe sie "1,6 Kilo insgesamt" als Gewicht in ihren Brüsten gehabt.
Die 38-Jährige klagte in den zurückliegenden Jahren immer wieder auf Instagram, dass sie deswegen Rückenschmerzen habe. Mutmaßlich kehrte sie nicht zuletzt aus diesem Grund zu kleineren Implantaten zurück.
"Du Mobber", wendet sich Nicolette Fountaris zum Abschluss erneut direkt an alle Instagram-Kommentatoren, die eine Verkleinerung ihres Brustumfangs in Zweifel zogen.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/nicolette.vlogt