Schock-Diagnose für Mademoiselle Nicolette: Sie hatte einen Schlaganfall!

Passiert ist das alles schon in der vergangenen Woche - und ihre Community war sozusagen "live" dabei, denn Nicolette berichtete in ihrer Story über die gesundheitlichen Probleme - auch wenn sie da noch nicht wusste, dass es sich um einen Schlaganfall handelt.

Am Dienstag meldete sie sich mit einer Botschaft via Instagram aus dem Krankenhaus an ihre Community.

Am vergangene Dienstag hatte Madame Nicolette von den plötzlich aufgetretenen Lähmungserscheinungen berichtet und hatte schließlich eine Klinik aufgesucht. © Bild-Montage: Mademoiselle Nicolette/Instagram, Mademoiselle Nicolette/Instagram

Am Abend hatte sie sich ein letztes Mal in ihrer Story an die Community gewandt: Da am nächsten Tag noch ein paar wenige Tests anstünden, würde sie die Nacht im Krankenhaus verbringen.

Allerdings blieben weitere Neuigkeiten über ihren Gesundheitszustand erst einmal aus - aus gutem Grund. Denn offenbar brachten die abschließenden Untersuchungen die Wahrheit ans Licht.

"Es bleiben Bagatellschäden, 'ne neue Brille wird es sicherlich, aber das ist mir egal", gab Nicolette nun einen kurzen Einblick in ihre aktuelle Situation und bedankte sich bei allen für die Unterstützung.

"Ich hab so viel Liebe erfahren wie noch nie, was ich predige, hat sich bestätigt! 'Der Mensch braucht andere Menschen' & 'Verwöhnt euch jeden Tag!'", schrieb sie.

Und sie befindet sich auf dem Weg der Besserung. "Bald geht’s nach Hause, zurück ins Wunderland!"