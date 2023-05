Was hat das Zwinker-Smiley mit Sex zu tun? Influencerin klärt auf

Koblenz - Auch wenn der gestrige Christi-Himmelfahrtstag ein Feiertag war, auf dem Instagram-Profil von Mademoiselle Nicolette (35) ging es prickelnd zur Sache: Die Influencerin aus dem rheinland-pfälzischen Koblenz veranstaltete in ihren Storys ihren berühmt-berüchtigten " Dirty Donnerstag ", bei dem sie sich teils sehr ausführlich zu Fragen rund um die Themen Liebe und Partnerschaft sowie Sex und Erotik äußerte.

"Warte ich oder mache ich den ersten Schritt?", lautete schließlich die Frage der Instagram-Nutzerin an Mademoiselle Nicolette.

Hier unterbrach die Influencerin kurz den Vortrag, um zu erläutern, dass der Begriff "Monika" in diesem Fall ein Codewort für "Vagina" sei.

Die von ihr behauptete Wichtigkeit des Zwinker-Smileys unterstrich Mademoiselle Nicolette (35) natürlich mit einem Augenzwinkern.

"Weißt Du, was Du machst: Wenn Ihr das nächste Date ausgemacht habt - das macht Ihr natürlich dann bei Dir oder ihm zu Hause - und Du fühlst Dich wohl mit dem Gedanken, mit ihm zu bumsen, schreibst Du ihm einfach eine Nachricht: 'Freue mich sehr, dass Du heute Abend kommst, hab' richtig Lust zu kuscheln - Zwinker-Smiley'", erklärte die 35-Jährige.

Sie fügte hinzu: "Und nicht vergessen, dass dieser Zwinker-Emoji wichtig ist! Der sagt eigentlich schon mehr als die gesamte Nachricht davor."

Die Haltung von Mademoiselle Nicolette in dieser Angelegenheit ist typisch für die 35-Jährige: Die Koblenzerin tritt bei ihrem "Dirty Donnerstag" immer wieder für einen selbstbewussten Umgang mit der eigenen Sexualität ein. Dies zeigte sich auch in ihren weiteren Ausführungen am gestrigen Christi-Himmelfahrtstag.

"Weißt Du, ich finde das auch irgendwie so schön, weil ich finde, jemanden zu daten, ein paar Mal mit demjenigen essen zu gehen und herauszufinden, dass man die Person mag, ist ja schon ganz toll, aber dann auch noch in seinem Körper zu entdecken, dass man Lust hat, mit der Person zu schlafen, ich finde, das rundet die Sache ja auch immer ab", dachte die Koblenzerin laut auf Instagram nach.

"Ich meine, wir kennen das alle, wenn Dich jemand richtig horny ("geil") macht, in meinem Leben passiert das sehr, sehr selten, aber wenn mich jemand horny macht, ist das 'ne tolle Sache", beendete Mademoiselle Nicolette ihren Vortrag. Danach ging sie zur nächsten Frage über, die sich ebenfalls um das Thema Dating drehte.