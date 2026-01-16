Magische Klänge: Star-Komponist Hans Zimmer zaubert neuen "Harry Potter"-Soundtrack

Los Angeles (USA) - Die neue "Harry Potter"-Serie fügt sich immer weiter zusammen. Nun ist klar, wer den Soundtrack zu der neuen HBO-Serie liefern wird: Star-Komponist Hans Zimmer (68).

Der deutsche Komponist Hans Zimmer (68) wird Teil des "Harry Potter"-Universums. © IMAGO/Landmark Media

Wie der Streamingdienst mitteilte, bekommt der deutsche Oscarpreisträger Unterstützung vom Musikerkollektiv "Bleeding Fingers Music", welches er mitbegründet hat.

Auf Instagram ließ er verlauten, dass Komponisten weltweit im Laufe ihrer Karrieren mit dem musikalischen Erbe von Harry Potter in Berührung gekommen seien.