Fünf Jahre Ekel-Mails: Jetzt bekommt Anastasiya Avilovas Stalker die schmerzhafte Quittung

Fünf Jahre lang wurde Model Anastasiya Avilova (35) von dem Stalker teilweise ganz übel belästigt. © Anastasiya Avilova/Instagram

Über fünf Jahre hinweg hatte ein Stalker die ehemalige Dschungelcamperin immer wieder auf ganz unverschämte Art und Weise belästigt.

Irgendwann entschied sie sich schließlich, einen Anwalt in dieser Angelegenheit einzuschalten, mit Erfolg. Und nachdem Anastasiya im Frühjahr vergangenen Jahres mit einer Unterlassungsklage erfolgreich war, bekam sie nun auch noch eine Entschädigung in Höhe von 3000 Euro zugesprochen.

Darüber berichtete sie nun in ihrer Instagram-Story. "My lawyer ist better than Yours" - also "Mein Anwalt ist besser als Deiner" - kommentiert sie den juristischen Erfolg mit einer gewissen und durchaus berechtigten Häme.

Auch Anastasiyas Anwalt ging in einem Posting auf seinem Instagram-Account auf das Geschehen ein und beschreibt dort auch noch einmal die Vorfälle.

Insgesamt mehrere Hundert E-Mails habe der Stalker seiner Klientin geschickt - teilweise mit "beleidigenden und sexistischen Inhalten".