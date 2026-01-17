Maite Kelly bricht Rekord und sorgt für Ekstase: Was Helene Fischer damit zu tun hat
Köln - Maite Kelly ist nicht nur wegen ihrer Absage für eine Mega-Show in der Schweiz aktuell in aller Munde. Denn die 46-Jährige hat jetzt einen elf Jahre alten Rekord von Helene Fischer (41) eingestellt.
Hintergrund: Mit ihrer neuen Single "Der Morgen danach" hat sie die gleiche Bestmarke erreicht wie die "Atemlos"-Interpretin.
In der Chartwoche 02/2026 steht der Song nämlich in der Rubrik "Deutschland Konservativ Pop" erneut auf Platz eins. Es ist bereits das zehnte Mal in Folge, dass "Der Morgen danach" auf dem Platz an der Sonne in den Airplaycharts thront. Dies war zuletzt Schlager-Superstar Helene Fischer 2015 gelungen.
"Das ist wirklich unfassbar! Ich kann nur sagen: Danke, dass ihr diesen Song so liebt!", zeigt sich Maite zutiefst bewegt von dem Erfolg.
"Verzeiht meine wenigen Worte, aber ich bin gerade einfach nur baff!", lässt die 46-Jährige ihre rund 275.000 Anhänger in einem Instagram-Beitrag wissen.
Und auch ihre Fangemeinde gratuliert der Künstlerin unter ihrem Beitrag. Maite sei ein "absoluter Profi" und habe diesen Erfolg "total verdient". "Ich liebe diesen Song!", macht die Sängerin klar.
Maite Kelly singt sich mit ihrem neuen Song in die Geschichtsbücher des deutschen Schlagers
Mit ihrem neuen Song hat sich Maite Kelly in die Geschichtsbücher des deutschen Schlagers gesungen.
Die Single dürfte auch auf ihrer Tour für Jubelstürme sorgen. Vom 27. Juni 2026 bis zum 12. Juli 2026 macht die 46-Jährige in Regensburg und Wiesmoor Station.
Am 28. Juni ist sie dann jedoch auch in Löbau zu Besuch, wenn es im Messepark zum "Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air mit Maite Kelly, Oli P" kommt.
Ein richtiges Highlight folgt dann im kommenden Jahr: Vom 3. März an will sie ihre Fans mit der "Maite Kelly - Unverschämt Kelly - Die Tour meines Lebens"-begeistern.
Dann wird das zweitjüngste Kind der Kelly Family unter anderem Köln, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Magdeburg und Leipzig einheizen!
