Maite Kelly bricht Rekord und sorgt für Ekstase: Was Helene Fischer damit zu tun hat

Maite Kelly (46) hat einen elf Jahre alten Rekord von Helene Fischer (41) eingestellt. © Fabian Strauch/dpa

Hintergrund: Mit ihrer neuen Single "Der Morgen danach" hat sie die gleiche Bestmarke erreicht wie die "Atemlos"-Interpretin.

In der Chartwoche 02/2026 steht der Song nämlich in der Rubrik "Deutschland Konservativ Pop" erneut auf Platz eins. Es ist bereits das zehnte Mal in Folge, dass "Der Morgen danach" auf dem Platz an der Sonne in den Airplaycharts thront. Dies war zuletzt Schlager-Superstar Helene Fischer 2015 gelungen.

"Das ist wirklich unfassbar! Ich kann nur sagen: Danke, dass ihr diesen Song so liebt!", zeigt sich Maite zutiefst bewegt von dem Erfolg.

"Verzeiht meine wenigen Worte, aber ich bin gerade einfach nur baff!", lässt die 46-Jährige ihre rund 275.000 Anhänger in einem Instagram-Beitrag wissen.

Und auch ihre Fangemeinde gratuliert der Künstlerin unter ihrem Beitrag. Maite sei ein "absoluter Profi" und habe diesen Erfolg "total verdient". "Ich liebe diesen Song!", macht die Sängerin klar.