"Let's Dance"-Star mit neuem Mann an der Seite: So verbringt Malika Dzumaev den Jahresausklang

Köln - 2025 ist für " Let's Dance "-Star Malika Dzumaev kein einfaches Jahr gewesen. Die 34-Jährige musste sich Anfang des Jahres einer Operation unterziehen. Doch jetzt scheint es bergauf zu gehen - inklusive eines neuen Mannes an ihrer Seite!

"Let's Dance"-Star Malika Dzumaev (34) verbringt den Jahresausklang nicht in ihrer Heimat Bremen. © Thomas Banneyer/dpa

Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule fiel die gebürtige Russin lange Zeit aus und musste im Frühjahr beim Finale der 18. Staffel bereits zuschauen.

Im November kehrte sie nach langer Leidenszeit - Malika musste langsam mit alltäglichen Bewegungen beginnen - auf das Tanzparkett zurück.

Und jetzt scheint ein neuer Mann an ihrer Seite ihr gutzutun! Denn den Jahresausklang verbringt die Profitänzerin nämlich nicht in ihrer Heimat, sondern bei einer Kreuzfahrt im Indischen Ozean - gemeinsam mit Michele Cantanna (36).

"Michele und ich genießen gerade die Zeit als Tanzlehrer am Bord der MS Europa, tanzen zusammen mit den Gästen und schicken ganz viel Sonne zu Euch", schreibt die 34-Jährige zu einem Foto, welches sie auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat.