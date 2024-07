Mallorca-Schock bei Steff Jerkel: Dem TV-Auswanderer droht das Aus!

Erst zum Start des Sommers hatte Steff Jerkel (54) sein "Sharky's" auf Mallorca eröffnet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Erst im Sommer freute sich der Vater der kleinen Josephine (5) wie ein Honigkuchenpferd über sein ganz eigenes Lokal auf Mallorca.

Dieses Kapitel könnte sich allerdings schneller wieder erledigt haben, als es ihm zum Beginn der Saison noch lieb gewesen wäre.

Auf einem kleinen Schild am Eingang des "Sharky's" schrieb der 54-Jährige: "Wegen Reichtum geschlossen. Sind am 30.07.24 wieder zurück."

Wie der Verlobte von Peggy Jerofke (48) nun aber selbst der "Mallorca Zeitung" bestätigte, habe ihn finanziell ausschließlich die Europameisterschaft über Wasser und am Gastro-Leben gehalten. "An den Tagen, an denen Fußballspiele waren, haben wir extrem gut verdient, an denen, an denen keine waren, extrem schlecht."

Die Folge: Türen zu! "Da ich rechnen kann, habe ich die Reißleine gezogen. Dank der Europameisterschaft sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen."