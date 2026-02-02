Nele Wüstenberg über das Mama-sein: "Mein Leben ist nicht mehr dasselbe"
Hamburg - Nele Wüstenberg (32) ist im September 2025 Mama geworden. Mit ihrer Community auf Instagram teilte die Ex-"Bachelor"-Kandidatin nun ihre Erkenntnisse aus ihrer ersten Zeit in der Mutterrolle.
Gerade noch befand sich die 32-Jährige mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Kind im Traum-Urlaub auf den Malediven im Indischen Ozean. Dort hatte die ehemalige "First Dates Hotel"-Teilnehmerin wohl Zeit, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen.
"Seit ich Mama bin, ist mein Leben nicht mehr dasselbe, und ich meine das in beide Richtungen", erklärte sie auf Instagram. Die letzten vier Monate "Mama sein" hätten der 32-Jährigen unfassbar viel beigebracht.
"Ich dachte, ich muss mich komplett verlieren, aber irgendwie habe ich mich einfach neu kennengelernt", sagte die "Neu-Mama".
Die Influencerin hätte erwartet, dass sie weniger schaffe, aber man könne alles erreichen, auch mit wenig Schlaf, erklärte die 32-Jährige.
"Mama sein" sei wunderschön, intensiv und überwältigend zugleich
Gleichzeitig gab die Influencerin zu, dass ihr manchmal der Gedanke kommen würde, einmal wieder nur sie selbst sein zu wollen oder kurz keine Verantwortung zu haben und sich frei zu fühlen.
"Und dann schaue ich sie an und denke im selben Moment: Ich will es mir gar nicht mehr anders vorstellen", sagte die 32-Jährige.
"Mama sein" sei für sie wunderschön, intensiv und überwältigend, aber alles dürfe gleichzeitig wahr sein. "Und ich merke auch: Man findet Schritt für Schritt zurück, nicht nur körperlich, sondern vor allem mental", gab sie ihr Fazit ab.
Die Ex-Bachelorkandidatin zeigte in den vergangenen Monaten immer wieder ihren Alltag auf Social Media als Neu-Mama.
Dabei teilte sie ihre Gedanken zum Muttersein, dem veränderten Alltag sowie der neuen Rolle und tauschte sich mit ihrer Community auf Instagram aus.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/nelipies (2)