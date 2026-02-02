Nele Wüstenberg über das Mama-sein: "Mein Leben ist nicht mehr dasselbe"

Hamburg - Nele Wüstenberg (32) ist im September 2025 Mama geworden. Mit ihrer Community auf Instagram teilte die Ex-" Bachelor "-Kandidatin nun ihre Erkenntnisse aus ihrer ersten Zeit in der Mutterrolle.

Nele Wüstenberg (32) findet, ihr Leben hat sich seit dem Muttersein sehr verändert. © Screenshot/Instagram/nelipies

Gerade noch befand sich die 32-Jährige mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Kind im Traum-Urlaub auf den Malediven im Indischen Ozean. Dort hatte die ehemalige "First Dates Hotel"-Teilnehmerin wohl Zeit, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen.

"Seit ich Mama bin, ist mein Leben nicht mehr dasselbe, und ich meine das in beide Richtungen", erklärte sie auf Instagram. Die letzten vier Monate "Mama sein" hätten der 32-Jährigen unfassbar viel beigebracht.

"Ich dachte, ich muss mich komplett verlieren, aber irgendwie habe ich mich einfach neu kennengelernt", sagte die "Neu-Mama".

Die Influencerin hätte erwartet, dass sie weniger schaffe, aber man könne alles erreichen, auch mit wenig Schlaf, erklärte die 32-Jährige.