Häkel-Figur von Malte Zierden versteigert: So viel brachte sie ein

Malte Zierden und sein Mini-Me. Auch Taube Oscar wurde für den guten Zweck verewigt. © Screenshot/Instagram/frau_sommersprosse_haekelt, Screenshot/Instagram/maltezierden

Dass die kleine Häkelpuppe ihm ähnelt, findet der 32-Jährige allerdings nicht, wie er in seiner Instagram-Story kundtut.

"Ich muss so lachen (...). Das sieht mir nicht einmal ansatzweise ähnlich (...). Guckt euch mal diese Fisselfrisur an. Das ist eine bodenlose Frechheit", scherzt er.

Dass er sich trotzdem über das Geschenk freut, wird spätestens durch das Herzchen klar, mit dem er die Story ziert.

"Es ist nicht so, dass ich nicht dankbar bin, aber das sieht nicht so aus wie ich", mäkelt er scherzhaft.

Aber nicht nur an Malte Zierden hat sich der Fan versucht. Auch eine gehäkelte Oskar-Taube schickte sie dem Influencer zu.

Warum sie sich die Mühe gemacht hat, erklärt sie in einem Brief. Sie sei schon lange ein großer Fan, schreibt sie. "Diese Überraschung hat mich an die 20 Stunden Arbeit gekostet, aber das war es mir voll und ganz wert, denn du tust so viel für den Tierschutz, daher hast du dies mehr als verdient", ist sie sich sicher.

Allerdings sollen die beiden gehäkelten Figuren nicht bei Malte verweilen, sondern auf ihren Wunsch hin in seiner Community versteigert werden, damit der Erlös an ein Tierheim gespendet werden kann.