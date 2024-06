Hunderte Tiere sollen getötet werden! Malte Zierden: "Das darf nicht passieren"

Tierschützer Malte Zierden (31) hat sich am gestrigen Montag mit klaren Worten zur geplanten Taubentötung in Limburg geäußert. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

"Es ist offiziell. Limburg will als tiertötendes 'Schlimmburg' in die Geschichte eingehen (...). Klingt wie ein wahr gewordener Fiebertraum", schrieb der Wahl-Hamburger in einem Post, den er am gestrigen Montag auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte.

Hintergrund: In einem Bürgerentscheid votierten 53,45 Prozent der limburgischen Anwohner dafür, die Taubenpopulation in der Stadt durch eine Tötung der Tiere zu reduzieren. Konkret sollen die Vögel durch Genickbruch sterben.

"Mir bricht es so sehr das Herz. Für viele Menschen mag das nicht nachvollziehbar sein. Da ist irgendein Weirdo der Tauben retten will. Für mich geht es hier aber um viel mehr als diese 700 Tiere", unterstrich Malte in einem weiteren Statement in seiner Story.

Es gehe darum, für alle Lebewesen einzustehen, die keine eigene Stimme hätten. "Darum, Verantwortung für Schwächere zu übernehmen und eben für Gerechtigkeit zu sorgen", ergänzte der gebürtige Ostfriese.

Deshalb plane er aktuell Maßnahmen, um den Tieren vor Ort zu helfen. "Wir können nichts versprechen, aber wir arbeiten gerade mit Hochtouren an einer rechtlichen und aktivistischen Lösung", betonte der 31-Jährige, der mit der Tierschutzorganisation "Notpfote" zusammenarbeitet.