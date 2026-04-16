Malte Zierden bestürzt über Günther Jauchs Tauben-Hass: "Sind nur obdachlose Haustiere"

Hamburg - Günther Jauch (69) hat Tauben bei " Wer wird Millionär " als "Ratten der Lüfte" bezeichnet und sich über die Tiere lustig gemacht. Damit hat der Moderator besonders Malte Zierden (33) gegen sich aufgebracht.

Tierschützer Malte Zierden (33, l.) zeigte sich bestürzt über Günther Jauchs (69) Aussagen über Tauben. © Screenshot Instagram/maltezierden

"Was war das bitte?", stieg der selbst ernannte "Präsident der Tauben" in sein Instagram-Video ein, in dem er eine Szene aus einer Folge "Wer wird Millionär" zeigt.

In der Quizshow geht es um die 125.000-Euro-Frage: "Welcher aus Asien eingeschleppte Hautpilz stellt hierzulande eine tödliche Bedrohung für die in seinem Namen genannten Tiere dar?"

Bei Antwortmöglichkeit C "Taubentöter" reagiert Jauch plötzlich mit einem freudigen "JAAA!" und reißt die Arme nach oben. Er ergänzt außerdem: "Es muss C sein. Ich kaufe alle Bestände auf" und bringt damit auch noch das gesamte Publikum der Show zum Lachen.

Ganz zum großen Unmut von Zierden, der seiner Entsetzung auf Social Media Luft macht. "Nein, Herr Jauch, einfach nein", so der Tierschützer.

"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so falsch. Tauben waren mal ein Teil von uns - sie lieferten mal unsere Liebesbriefe, waren Kriegshelden ...", erklärte der Experte.

Nur der Mensch selbst habe die Vögel fallen lassen, ersetzt und zurückgelassen. "Das sind nur obdachlose Haustiere. Sie werden ausgehungert, getötet", so sein Vorwurf.