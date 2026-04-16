Malte Zierden bestürzt über Günther Jauchs Tauben-Hass: "Sind nur obdachlose Haustiere"
Hamburg - Günther Jauch (69) hat Tauben bei "Wer wird Millionär" als "Ratten der Lüfte" bezeichnet und sich über die Tiere lustig gemacht. Damit hat der Moderator besonders Malte Zierden (33) gegen sich aufgebracht.
"Was war das bitte?", stieg der selbst ernannte "Präsident der Tauben" in sein Instagram-Video ein, in dem er eine Szene aus einer Folge "Wer wird Millionär" zeigt.
In der Quizshow geht es um die 125.000-Euro-Frage: "Welcher aus Asien eingeschleppte Hautpilz stellt hierzulande eine tödliche Bedrohung für die in seinem Namen genannten Tiere dar?"
Bei Antwortmöglichkeit C "Taubentöter" reagiert Jauch plötzlich mit einem freudigen "JAAA!" und reißt die Arme nach oben. Er ergänzt außerdem: "Es muss C sein. Ich kaufe alle Bestände auf" und bringt damit auch noch das gesamte Publikum der Show zum Lachen.
Ganz zum großen Unmut von Zierden, der seiner Entsetzung auf Social Media Luft macht. "Nein, Herr Jauch, einfach nein", so der Tierschützer.
"Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so falsch. Tauben waren mal ein Teil von uns - sie lieferten mal unsere Liebesbriefe, waren Kriegshelden ...", erklärte der Experte.
Nur der Mensch selbst habe die Vögel fallen lassen, ersetzt und zurückgelassen. "Das sind nur obdachlose Haustiere. Sie werden ausgehungert, getötet", so sein Vorwurf.
Malte Zierden will bei "Wer wird Millionär" für Tauben antreten
Dass Jauch nun vor Millionenpublikum die Ausrottung von Tauben quasi gutheiße, ist für Zierden ein No-Go.
"Genau so entsteht Hass", wirft er dem Kultmoderator vor, ergänzte aber: "Ich glaube, dass Sie das nicht böse meinen, aber Sie sagen einfach nur laut, was viele denken. Und das ist das Problem!"
Genau deshalb würden beispielsweise in Zürich Tauben eingefangen und ihnen das Genick gebrochen - "auf entspannt" - einfach, weil laut Zierden Tauben von allen gehasst werden.
Am Ende seien die Vögel doch auch nur Tiere, die unter einem schlechten Image leiden würden.
"Herr Jauch, ich finde Sie wirklich toll [...] und genau deshalb fühlen sich Ihre Worte so falsch an", sagt Zierden zum Ende seines Clips und unterbreitet dem Fernsehmoderator einen Vorschlag.
"Vielleicht darf ich in Ihre Sendung kommen und spiele um die Million komplett für die Tauben", so seine Idee. Zwar gehe der Taubenfreund davon aus, lediglich 500 Euro einzufahren, dennoch wolle er das gesamte Geld an Taubenschutzvereine spenden.
Titelfoto: Screenshot Instagram/maltezierden