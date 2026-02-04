Von Malte Zierden inspiriert? Kiez-Legende überrascht mit tierischer Aktion

Hamburg - Er ist Chef der härtesten Kneipe Deutschlands : Daniel Schmidt (40) steht seit 25 Jahren hinterm Tresen der Kiez-Kneipe "Elbschlosskeller" auf St. Pauli. Doch als der 40-Jährige während einer Arbeits-Pause zu Hause auf seinem Balkon steht, macht er eine verblüffende Entdeckung.

Daniel Schmidt (40) hat Tauben auf seinem Balkon bei sich aufgenommen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/maltezierden

"Es ist richtig kalt, es schneit und ich persönlich mag das. Ich bin jetzt auf meinem Balkon und ich habe vor ein paar Wochen schon darüber berichtet als wir diesen Schneesturm hatten, dass sich hier zwei Tauben niedergelassen haben", berichtet die Kiez-Legende in ihrer Instagram-Story, während sie dick eingepackt in der Kälte steht.

"Ursprünglich war ich nicht so erfreut", erklärt er angesichts seiner tierischen Gäste weiter. Schließlich habe er nicht ohne Grund einen größeren ausgestopften Greifvogel am Balkon angebracht, um andere Vögel zu verscheuchen.

Doch die eisigen Temperaturen, die derzeit herrschen, ließen den 40-Jährigen stutzig werden. "Wo kommen die Tauben denn jetzt unter? Und dann ist die Taube ja sowieso so ein Tier, was von vielen Menschen verachtet wird", zeigt sich Schmidt einfühlsam.

Statt die Vögel wieder zu verscheuchen, fasst sich die Kiez-Legende ein Herz für die Tiere: "Ich habe dann Mehlwürmer organisiert und so ein bisschen Vogelfutter. Ich habe da ein bisschen übertrieben und sogar ein Nest gebaut, aber das wollten die nicht haben."

Stolz hält er dabei das selbst gebaute Nest in die Kamera. Zu sehen ist ein Regal, welches mit reichlich Körnern und Stroh ausgelegt ist. Eine Idee, die womöglich von Malte Zierden (33) inspiriert ist? Schließlich hat Schmidt den 33-Jährigen sogar in seiner Instagram-Story markiert.