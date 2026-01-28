Malte Zierden rettet Hund vor dem sicheren Tod: "Werde diesen Moment niemals vergessen"

Hamburg/Rumänien - Herzzerreißend! Malte Zierden (33) ist wieder im Namen des Tierschutzes im Ausland unterwegs. In Rumänien konnte er einem zum Tode verurteilten Hund das Leben retten.

Malte Zierden (33) hat den blinden Akita "Taro" aus einer rumänischen Hundetötungsstation gerettet. © Instagram/maltezierden

Am Sonntag veröffentlichte der Wahl-Hamburger auf seinem Instagram-Kanal ein berührendes Video, in dem er von der Begegnung mit einem blinden Akita [japanische Hunderasse, Anm. d. Red.] namens "Taro" erzählt.

Zu sehen sind Aufnahmen aus einer rumänischen Hundetötungsstation, in der Straßenhunde untergebracht und legal nach 14 Tagen getötet würden, berichtet der gebürtige Ostfriese.

"An diesem furchtbaren Ort habe ich ihn dann entdeckt: Taro. Er ist blind, hat Angst und weiß nicht, was um ihn herum passiert. Ich hole ihn da jetzt raus", erzählt Malte aus dem Off, während der völlig verunsicherte Vierbeiner in einem verwahrlosten Zwinger zu sehen ist.

Obwohl der leitende Tierarzt der Station den Hund als "bissig und gefährlich" beschrieben habe, entscheidet sich der 33-Jährige dazu, vorsichtig Kontakt aufzunehmen - was als Nächstes passiert, bringt Maltes Freundin Phia kurzerhand zum Weinen.