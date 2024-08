"Bitte, bitte haltet Euch fest!" Das hat Malte Zierden jetzt erreicht

Tierschützer und Influencer Malte Zierden (31) ist gemeinsam mit seiner Co-Autorin Amia von Arenberg mit seinem Kinderbuch auf Platz eins der Bestsellerliste gelandet. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Das verkündete der Influencer am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal.

"Bitte, bitte haltet Euch fest! [...] Ich kann das alles gar nicht glauben. Das ist unfassbar", fand der 31-Jährige kaum Worte für das, was passiert ist.

Im Zuge dessen bedankte er sich ausführlich bei seinen Followern und Fans, die "an uns glauben, uns unterstützen und das alles möglich machen." Niemals hätte er gedacht, dass so etwas in seinem Leben jemals passiert. "Ihr macht mein Leben so schön!"

Angefangen hat alles damit, dass eine Taube vor dem Badezimmerfenster des Hamburgers gelandet war, er und das Federtier, in seinen Worten, "beste Freunde der Welt" wurden und er dann auch noch Amia von Arenberg kennenlernte, die mit ihm gemeinsam die Umsetzung des Kinderbuches möglich machte.

In dem Buch wird anhand der Geschichte von einem kleinen jungen namens Malte und der Taube Oßkar von Freundschaft und Ängsten erzählt. Es enthält einige autobiografische Anteile.

Kindern ab fünf soll auf diese spielerische Art und Weise gezeigt werden, dass es okay ist, Angst zu haben, dass es sogar wertvoll sein kann, diese kennenzulernen.