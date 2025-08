Malte Zierden hat neues Tattoo mit besonderer Bedeutung

Der Tierschützer hat sich einige Tattoos weglasern lassen, um Platz für neue zu schaffen. © Screenshot Instagram/maltezierden

Doch Haku ist nicht das einzige Tattoo, das der Buchautor auf der Haut trägt.

Mehrere Kunstwerke schmücken seit vielen Jahren den Körper des 32-Jährigen. Früher seien es allerdings noch deutlich mehr gewesen.

Zierden geht offen damit um, dass er frühere Tätowierungen bereut und sich die ein oder anderen sogar weglasern lassen hat.

Um Platz für neue schaffen, verstehe sich. Schließlich liebe er Tattoos, lediglich die Motive der ehemaligen Hautbilder seien damals eine unüberlegte Entscheidung gewesen.

"Früher habe ich mich von 'Freunden' tätowieren lassen, weil ich dazugehören wollte. Ohne Sinn und Verstand. So sehr zugekritzelt, dass ich mich in meiner eigenen Haut unwohl gefühlt habe. Im Hochsommer habe ich langärmlige Pullis getragen, um das alles zu verstecken", so der ehrliche Einblick in seine Tattoo-Geschichte.

Die neuen Tattoos seien allerdings "alle mit Herz gewählt" und er trage sie mit Stolz.