Malte Zierden nimmt zum ersten Mal Ritalin: "Ihr könnt euch das nicht vorstellen"

Malte Zierden (32) hat auf Instagram offenbart, seit einigen Wochen Ritalin zu nehmen. Das Medikament zeigt ordentlich Wirkung bei dem Influencer. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

"Als ich das das erste Mal genommen habe, das war so ... anders. Ich habe das aufgenommen und so sah mein erster Tag aus", berichtete der 32-Jährige am Dienstagabend sichtlich aufgeregt in seiner Instagram-Story.

Was folgte, waren Aufnahmen, die offenbar schon einige Wochen zurücklagen - und einen Malte zeigten, der auf die Wirkung des Medikaments kaum klarkam. Wie ein aufgescheuchtes Huhn fing er erst mal damit an, seine Wohnung aufzuräumen.

"Ich war völligst aufgedreht. Nicht wie bei einer Droge. Viel mehr waren das übertriebene Glücksgefühle. Irgendwie war mein Kopf so aufgeräumter. Ich konnte ganz einfache Schlussfolgerungen führen, ohne mich selbst dabei zu verlieren", resümierte der gebürtige Ostfriese.

Das sei ihm aufgrund seiner Erkrankungen sonst kaum möglich. Denn: "Menschen mit ADHS können ohne Ende Konzentrationsprobleme, ständige Gedankensprünge, komplette Reizoffenheit und endlos Impulsivität haben", klärte der Wahl-Hamburger auf.