Malte Zierden hört Stimmen: "Sind lauter als alles andere"

Malte Zierden (32) hat auf Instagram offen über seine ADHS-Erkrankung und die Stimmen in seinem Kopf gesprochen. © Instagram/maltezierden

Der Wahl-Hamburger leidet an der sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Laut Gesundheitsministerium drückt sich diese psychische Erkrankung durch Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impulsivität aus.

Malte beschreibt es so: "Ich habe so ein unaufgeräumtes Chaos im Kopf, dass ich Dinge vergesse, verliere, ignoriere. Ich kann das nicht ausschalten. Das stresst so unnormal."

Der 32-Jährige weiter: "Ich male mir zum Beispiel Fantasieorte, -figuren oder -szenarien aus, während ich im selben Moment tiefgründige Gespräche mit Freunden führe. Und ich kann es nicht unterbinden. Diese Stimmen sind lauter als alles andere."

Für Personen, die nicht an dieser Krankheit leiden, sei das alles sehr schwer nachzuvollziehen. "Deshalb haben viele Menschen für ADHS kein Verständnis. Weil unsere Gesellschaft diese Krankheit nicht ernst nimmt", verdeutlicht Malte.