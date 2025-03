Malte Zierden mit Lähmung und Sprachproblemen im Krankenhaus!

Hamburg - Dramatischer Zwischenfall bei Malte Zierden (32): Der Influencer musste am Sonntag mit Lähmungserscheinungen, Schmerzen und Sprachproblemen ins Krankenhaus!

Die beiden seien sofort ins Krankenhaus gefahren, wo der 32-Jährige gründlich untersucht wurde. Nach rund 15 Minuten sei die halbseitige Lähmung zwar verschwunden, der pochende Schmerz aber geblieben. "Als sei da irgendwas drin, was da nicht hingehört", beschrieb es Malte.

"Ich wollte ihr erklären, was gerade mit mir passiert, aber ich konnte es einfach nicht aussprechen. Mein Kopf konnte es denken, aber ich konnte keinen geraden Satz mehr herausbringen", verdeutlichte Malte seinen Followern sichtlich angeschlagen.

Zudem habe er auf einmal pochende Schmerzen in der Brust und auf derselben Höhe im Rücken gehabt. Und: Als Freundin "Phia" (27) wissen wollte, was los ist, habe er nicht richtig sprechen können!

Die Ärzte schlossen einen Schlaganfall aus. Doch was war dann die Ursache für die Symptome des 32-Jährigen? © Fotomontage: Instagram/maltezierden

In der Klinik habe der Influencer immerhin erfahren, was es schon mal nicht gewesen sei: "Weil die Symptome nicht passen, haben sie einen Schlaganfall ausgeschlossen", bekräftigte der Tierschützer.

Eine genaue Diagnose, was es stattdessen war, habe er aber nicht bekommen. "Ich soll mich halt noch mal vorstellen, wenn noch mal so etwas passiert. Ich bin kein bisschen schlauer als vorher und habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll", gestand der Hamburger.

Natürlich mache er sich Sorgen, dass das Ganze erneut passiere. Deshalb hoffe er darauf, dass seine Community ihm vielleicht weiterhelfen könne. "Hatte irgendjemand so etwas schon mal oder hat was davon gehört?", frage er abschließend.