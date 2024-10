Malte Zierden plötzlich fünffacher Hundepapa: "Bin komplett am Arsch"

Malte Zierden (31) ist in einem ukrainischen Tierheim unerwartet zu einem fünffachen Hundepapa geworden. © Fotomontage: Instagram/maltezierden

Am gestrigen Montag meldete sich der Wahl-Hamburger aus einem alten Tierheim, das zeitnah geschlossen werden muss. "Alle Tiere müssen weg oder sie werden eingeschläfert", verdeutlichte der 31-Jährige auf Instagram.

In der letzten Ecke des Tierheims habe er einen Welpenschrank entdeckt, in dem eine kleine Familie lebt: "Wenn ich vorstellen darf: Andzi, Alexa, ihre Mama Gizila, Sophia und Annika. Fünf Seelen, die ihr Leben lang nichts anderes gesehen haben außer dieser Kommode."

Der Schrank habe einiges zu bieten, unter anderem einen "wunderschönen fünf Quadratmeter großen Betonvorgarten", erklärte Malte ironisch. "Das sind doch schöne Aussichten, wenn man bedenkt, dass sie niemals im Leben etwas anderes gesehen haben."

Das könnte sich jedoch zeitnah ändern: Als Malte nämlich gerade dabei war, sich mit den Fellnasen anzufreunden, kam Andzelika, eine Mitarbeiterin des Tierheims, auf ihn zu - um ihn um einen ganz bestimmten Gefallen zu bitten.

"Sie guckt mich komplett ernst an und will mir die fünf Hunde andrehen. Ich, komplett überfordert, frag so: 'Ich?', und sie dann: 'Yes'. Dann hat sie mich auch noch gezwungen, ihr die Hand darauf zu geben", berichtete der gebürtige Ostfriese ungläubig.