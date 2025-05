Malte Zierden und sein Doppelgänger sorgen mit Umstyling für Lacher

Den Anfang macht Maltes angeblich jüngerer Bruder. Nach dem Waschen kommen direkt die Lockenwickler zum Einsatz. "Ich bin so gespannt, wie es aussieht", erklärt er mit einem skeptischen Blick in die Kamera.

"Okay, wir machen das jetzt", beginnt Malte sein neuestes Video und grinst zusammen mit seiner Begleitung in die Kamera. Die beiden haben nämlich eine gemeinsame Mission.

Der Influencer macht bereits seit Längerem Storys zu Ähnlichkeiten zwischen ihm und dem TikTok-Star "Fabiasco". © Bildmontage: Screenshot Instagram-Story/maltezierden

Das Ergebnis? Gelächter bricht aus. "Du siehst aus wie ich!", prustet der Tierschützer und präsentiert die Lockenpracht seiner Begleitperson. Dieser findet den Anblick seines Spiegelbildes ebenfalls kurios und fährt sich mit lautem Gelächter durch seine neue Mähne.

Die Krux an der ganzen Sache: Im Video ist zwar immer von Maltes jüngerem Bruder die Rede, doch in Wahrheit handelt es sich bei seiner Begleitung um den TikTok-Star "Fabiasco"! In einer seiner früheren Instagram-Storys stellte Malte nämlich fest: "Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das bin original ich. Das ist mein Zwilling. Wir wurden bei der Geburt getrennt", und blendete dazu ein Video des TikTokers ein.

Seitdem kursieren die Gerüchte, dass es sich bei dem Doppelgänger tatsächlich um Maltes Bruder handle. Um die Gerüchteküche anzuheizen, erlaubten sich die beiden einen Spaß und versuchten nun, mit der neuen Frisur ihre Ähnlichkeit noch mehr zu verstärken.

Am Ende des Dauerwellen-Videos möchte der 32-Jährige von seinen Fans wissen: "Von 1 bis 10, wie ähnlich sehen wir uns?", und grinst dabei gemeinsam mit seinem Doppelgänger in die Kamera. "Oh mein Gott, jetzt gibt es auch noch zwei von dir. Das ist eine 10 von 10!", schreibt ein Fan in die Kommentarspalte.