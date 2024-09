Malte Zierden will Leute dazu bringen, vegan zu werden: "Es lohnt sich!"

Hamburg - Malte Zierden hat seine Bestimmung gefunden: Der 31-Jährige setzt sich mit Leib und Seele für das Wohl von Tieren ein, scheut sich dabei auch nicht vor dem Einsatz in den Krisengebieten dieser Welt .

Malte Zierden (31) hat im Tierschutz seine Bestimmung gefunden. Der Influencer hofft, dass mehr Leute sich entscheiden, vegan zu werden. So wie er selbst. © Instagram/maltezierden

Da ist es nicht verwunderlich, dass der Wahl-Hamburger und seine Freundin Sophia "Phia" Quantius (26) sich zu einer veganen Lebensweise entschieden haben. Die beiden verzichten nicht nur auf Fleisch und Milchprodukte, sondern auch auf alle anderen tierischen Erzeugnisse.

"Ich muss aber zugeben, dass das ein hart schwerer Weg für mich war", erklärte der gebürtige Ostfriese am gestrigen Montag auf Instagram. Er sei in einer Familie groß geworden, in der es quasi bei jeder Mahlzeit Fleisch und Käse gegeben habe.

Zudem sei kinder Pingui bei ihm ganz hoch im Kurs gewesen: "Ich habe mir die Dinger ohne Ende reingeprügelt. Und gleichzeitig habe ich Tiere über alles geliebt", erzählte der Influencer in seiner Story.

Irgendwann habe er für sich schließlich eine Entscheidung getroffen: "Ich will einfach nicht, dass Lebewesen für meine Bedürfnisse leiden." Dabei gehe es für ihn auch darum, noch in den Spiegel schauen zu können.

Gleichzeitig verdeutlichte Malte: "Ich will nicht mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen. Ich möchte einzig und allein den Menschen Respekt zollen, die wie ich aufgewachsen sind und trotzdem versuchen, heutzutage anders zu leben."